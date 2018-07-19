Парламент Македонии одобрил декларацию в поддержку вступления в НАТО 1 19.07.2018, 17:33

Все 76 законодателей, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за декларацию.

Парламент Македонии в четверг принял декларацию, которая поддерживает заявку страны на вступление в НАТО.

Такое решение македонские парламентарии одобрили после того, как альянс официально пригласил Македонию начать переговоры о членстве в НАТО, сообщает Associated Press (перевод - «Европейская правда»).

Все 76 законодателей, присутствовавших на заседании 120-местного парламента, проголосовали за декларацию, в том числе консервативная оппозиционная партия VMRO-DPMNE, которая решительно выступала против соглашения с Грецией о переименовании страны.

Консервативный депутат Драган Данев заявил, что его партия сделает "сильный вклад" в усилия страны по вступлению в НАТО. Представитель правящей социал-демократической партии Хари Локвенек отметил, что членство в НАТО укрепит безопасность и стабильность Македонии.

На прошлой неделе лидеры НАТО официально пригласили Македонию начать переговоры о членстве, при условии, что процесс вступления Македонии не будет завершен до тех пор, пока соглашение о названии не будет реализовано полностью.

Осенью Македония проведет консультативный референдум, в ходе которого граждан спросят: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?".

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Чтобы сделка была полностью реализована, Македония должна изменить Конституцию.

Премьер Македонии отметил, что референдум будет "консультативным", как это предусмотренно законодательством страны, но добавил, что "народное слово будет окончательным для всех политических партий".