Епископы США помогут реабилитационному центру в Боровлянах 2 19.07.2018, 17:47

На одном из собраний католических епископов США

Фото: todayscatholic.org

Этот центр курируется католической организацией «Каритас».

Конференция католических епископов США сообщила 17 июля о том, что одобрила финансирование 209 проектов в 22 странах Центральной и Восточной Европы на общую сумму 4,9 млн долларов, пишет сайт «Беларусь и мир».

Об этом сообщает сайт данной организации.

Среди проектов, на которые пойдут деньги, в первую очередь назван ремонт социально-реабилитационного центра святого Луки в Беларуси для детей с онкологическими заболеваниями.

Этот центр курируется организацией «Каритас» и ежегодно предоставляет поддержку семьям с невысоким доходом, чьи дети проходят диагностику, лечение и восстановление.

Для справки, Конференция католических епископов США – коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-католической церкви в Америке.