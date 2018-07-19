Епископы США помогут реабилитационному центру в Боровлянах

Епископы США помогут реабилитационному центру в Боровлянах2
- 19.07.2018, 17:47
Этот центр курируется католической организацией «Каритас».
Конференция католических епископов США сообщила 17 июля о том, что одобрила финансирование 209 проектов в 22 странах Центральной и Восточной Европы на общую сумму 4,9 млн долларов, пишет сайт «Беларусь и мир».
Об этом сообщает сайт данной организации.
Среди проектов, на которые пойдут деньги, в первую очередь назван ремонт социально-реабилитационного центра святого Луки в Беларуси для детей с онкологическими заболеваниями.
Этот центр курируется организацией «Каритас» и ежегодно предоставляет поддержку семьям с невысоким доходом, чьи дети проходят диагностику, лечение и восстановление.
Для справки, Конференция католических епископов США – коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-католической церкви в Америке.