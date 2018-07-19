«Ремонтировал BMW жены под видом рабочей Geely» 7 19.07.2018, 17:51

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Александр Козлов

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

В Минске судят гендиректора «ДорОрса».

Сегодня в суде Октябрьского района Минска начали рассматривать уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «ДорОрс» Александра Козлова. Его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, пишет tut.by.

Гендиректора и главного инженера «ДорОрса», который контролирует почти всю розничную торговлю в районе железнодорожного вокзала и более чем на 99% принадлежит государству, задержали в октябре 2017 года.

По данным следствия, должностные лица с июня 2016 года по октябрь 2017 года за счет предприятия ремонтировали на СТО свои машины и машины близких: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. В бухгалтерию же предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных авто «ДорОрса» на общую сумму более 11,8 тысячи рублей. Получены доказательства причастности обвиняемых к девяти аналогичным фактам.

Главный инженер Алексей Крупкевич ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Генеральный директор Александр Козлов свою вину не признал, и сегодня он на скамье подсудимых.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору). Этот состав входит в список коррупционных преступлений. Санкция — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Процесс ведет судья Виталий Семенов. Сторону обвинения представляет старший прокурор прокуратуры Минска Елена Крупенина. Интересы Александра Козлова представляет адвокат Алексей Шваков.

Как пояснил в суде Козлов, ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Под стражей находится с 25 октября 2017 года.

Как стало известно на заседании, Козлов подал прошение о помиловании на имя Лукашенко, в связи с чем было подано ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Но суд отказал, поскольку в законодательстве нет такого основания для возвращения дела прокурору после направления материалов дела в суд.

После этого прокурор озвучила обвинение. Согласно ему машины ремонтировались на одном и том же СТО, с директором которого у главного инженера «были доверительные отношения».

Формально схема выглядела так: Крупкевич по поручению Козлова отправляет нужную машину на СТО, там ее ремонтируют, а директор СТО указывает в документах, что ремонт произведен в авто «ДорОрса». Далее бухгалтерия предприятия (не зная про суть схемы) проводит оплату.

Как следует из обвинения, под видом ремонтов в рабочей Geеly SC-7 были отремонтированы BMW 525 (2005 года выпуска) жены Козлова, Volkswagen Passat B6 (2007 года выпуска) Крупкевича и BMW X5 (2011 года выпуска) родной сестры Козлова. Кроме того, машина жены гендиректора, с которой он сейчас разведен, ремонтировалась под видом рабочего Volkswagen Transporter и Audi Q5, а авто дочери сожительницы главного инженера Chevrolet Cruze — под видом рабочего Volkswagen Passat B6.

Таким образом, согласно обвинению, группа должностных лиц повторно и по предварительному сговору завладела путем злоупотребления служебными полномочиями имуществом ОАО «ДорОрс».

Александр Козлов не признал вину и сказал, что он не совершал эти преступления ни по одному из эпизодов.

По мнению же прокурора, вина обвиняемого полностью подтверждается показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного расследования, письменными материалами дела и иными доказательствами. Елена Крупенина предложила допросить обвиняемого, а потом свидетелей.

Но адвокат и обвиняемый попросили начать с допроса свидетелей, поскольку Козлов не признает вину. Суд постановил пойти этим путем. Поэтому сначала допросят свидетелей, изучат письменные материалы уголовного дела и только после этого приступят к допросу гендиректора «ДорОрса».