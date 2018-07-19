Испания отозвала ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона 19.07.2018, 17:55

Карлес Пучдемон

Направленный в Германию через Европол ордер аннулирован.

Верховный суд Испании принял решение отказаться от международного ордера на арест и экстрадицию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает «Немецкая волна».

Член Верховного суда (ВС) Испании Пабло Льярена решил в четверг, 19 июля, аннулировать направленный ранее в Германию через Европол ордер на арест и экстрадицию Карлеса Пучдемона. Бывший премьер Каталонии обвиняется в Испании в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях, за которые ему грозит по совокупности до 50 лет тюрьмы. Вместе с тем, Льярена оставил в силе внутрииспанский ордер, по которому Пучдемон в случае пересечения границы страны должен быть немедленно арестован.

Как отмечается в заявлении ВС, решение Льярены мотивировано тем, что 12 июля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал допустимой экстрадицию Карлеса Пучдемона в Испанию лишь по статье о растрате государственных средств. В то же время суд постановил, что Германия не может экстрадировать политика по обвинению в мятеже, ибо такого состава преступления нет в немецком уголовном кодексе. Каталонец, укрывающийся от испанского правосудия, был задержан по ордеру Испании в Германии 25 марта.