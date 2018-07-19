закрыть
19 июля 2018, четверг, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Итальянцы завозят машины из Беларуси, чтобы не платить налоги

5
  • 19.07.2018, 18:07
  • 2,701

В Турине финансовая полиция изъяла у граждан Италии несколько дорогих автомобилей с белорусскими, албанскими и украинскими номерами.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на агентство ANSA.

Машины они покупали за границами Евросоюза, чтобы сэкономить на местном автомобильном налоге и страховании, при этом уклоняясь от таможенных пошлин, так как регистрация оставалась иностранной.

Теперь конфискованные автомобили вернут только после уплаты налогов и пошлин. Водители получили также штрафы в сумме более чем на 6 тысяч евро.

Новое направление контрабанды находится под особым контролем финансовой полиции Турина, сообщает ANSA. В последние дни она усилила контроль на главных улицах города и в окрестностях.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле