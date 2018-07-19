Армянские сельчане остановили колонну российских солдат и заставили извиниться 6 19.07.2018, 18:21

3,536

Сельчане задержали российских солдат до приезда полиции, а руководство воинской части вынуждено было извиняться.

Жители армянской деревни Паник, которая находится в 20 км от российской военной базы в Гюмри возмутились, что российские войска начали учения без предупреждения, разбудив местных стрельбой.

Сельчане задержали российских солдат до приезда полиции, а руководство воинской части вынуждено было извиняться, передает «Радыё Свабода».