Армянские сельчане остановили колонну российских солдат и заставили извиниться

Армянские сельчане остановили колонну российских солдат и заставили извиниться6
- 19.07.2018, 18:21
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Сельчане задержали российских солдат до приезда полиции, а руководство воинской части вынуждено было извиняться.
Жители армянской деревни Паник, которая находится в 20 км от российской военной базы в Гюмри возмутились, что российские войска начали учения без предупреждения, разбудив местных стрельбой.
Сельчане задержали российских солдат до приезда полиции, а руководство воинской части вынуждено было извиняться, передает «Радыё Свабода».