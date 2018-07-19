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Армянские сельчане остановили колонну российских солдат и заставили извиниться

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  • 19.07.2018, 18:21
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Сельчане задержали российских солдат до приезда полиции, а руководство воинской части вынуждено было извиняться.

Жители армянской деревни Паник, которая находится в 20 км от российской военной базы в Гюмри возмутились, что российские войска начали учения без предупреждения, разбудив местных стрельбой.

Сельчане задержали российских солдат до приезда полиции, а руководство воинской части вынуждено было извиняться, передает «Радыё Свабода».


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