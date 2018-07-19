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Белорус по ошибке поставил на 4-й гол французов и выиграл $8 тысяч

  • 19.07.2018, 18:30
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Перед финальной игрой чемпионата мира житель Минска сделал ставку в 3,2 рубля.

Минчанин Андрей делает ставки на футбольные матчи вот уже шесть лет. В прошлом сам футболист, он периодически делает ставки на небольшие суммы. Перед финальной игрой чемпионата мира он сделал ставку в 3,2 рубля в игре «Спортпрогноз». По правилам он должен был угадать количество голов в трех матчах, одним из которых была игра Франция — Хорватия, пишет «Онлайнер».

— В этой игре нужно угадать точное количество голов в трех приведенных матчах, — объясняет Андрей. — Кроме финального матча Франция — Хорватия, мне нужно было угадать счет в двух играх американской футбольной лиги. Я поставил 0:0 и 1:1, они сошлись. А вот в матче финала чемпионата мира поставил на то, что Хорваты могут забить 0, 1, 2 или 3 гола, и, как я тогда думал, сделал аналогичную ставку на французов.

В итоге Франция победила Хорватию со счетом 4:2. А Андрей выиграл 16 тысяч рублей — один из самых больших выигрышей в истории игры.

— Когда французы забили третий гол, я обрадовался, что был прав, но на четвертом настроение мое упало, я понимал, что моя ставка не выиграла, — объясняет он. Расстроился, потому что этого не должно было быть.

Но каково же было удивление мужчины, когда он стал проверять ставку и она оказалась выигрышной.

— Я глазам своим не поверил, — радуется мужчина. — Оказалось, что я пропустил цифру 3 и механически, помимо воли поставил четверку. Даже не думал об этом. 4 — не моя цифра, слишком много, тем более для финала. Это исключение, которое никогда не случается.

Буквально на днях Андрей забрал свой выигрыш из офиса «Спорт-пари». Пришел вместе с женой, говорит, на выигранные деньги купит ей шубу, как и обещал.

— Жена не верила до того самого момента, как мы пришли в офис, — объясняет мужчина. — Когда нам официально вручили деньги, тогда она уже поняла, что это не шутка.

Мужчина решил оставить в секрете свою профессию и наотрез отказался фотографироваться.

— Я далеко не публичный человек, да и работа не позволяет, — отметил он. — На самом чемпионате я болел за Хорватию. Мы всей семьей болели. Это их лучшее поколение после Шукера, Просинечки, Бобана. И Модрич, и Манджукич, и Ракитич, и тот же Вида, скорее всего, последний раз играли на чемпионате мира. И они играли настолько красиво! Зацепили нас именно своей игрой. Мне очень нравилось, когда хорваты играли в полуфинале с Англией. Они сравняли счет, потом вышли вперед — и все равно летели в атаку. Франция в финале играла не так. Забила — и сразу же забор, стена, все в защите. Хорваты не такие, они все время лезут вперед. Пропускают, но и забивают. Этим и подкупали. Читал, в Загребе их вчера как героев встречали полмиллиона человек.


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