Названы самые «мужские» автомобили 2018 года 5 19.07.2018, 18:56

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Исследование было проведено на основе опроса свыше 180 000 граждан.

Эксперты составили рейтинг самых «мужских» автомобильных марок. Исследование было проведено на основе опроса свыше 180 000 граждан. Итоги работы опубликованы на сайте агентства «Автостат», передает belnovosti.by.

Выяснилось, что мужчины предпочитают Subaru. Из всех опрошенных данным авто владеют 95,1% респондентов. Далее идет Jeep (94,6%), вслед за которым расположилась Toyota (94,2%).

Замыкают ТОП-5 «мужских автомобилей» Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%). В первую десятку также вошли УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

Ранее был опубликован аналогичный рейтинг для автоледи. Лидером в нем стала Toyota RAV4. В пятерку самых любимых дамами машин также вошли Toyota C-HR от, Nissan Juk, Mitsubishi ASX и Peugeot 3008.