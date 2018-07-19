закрыть
19 июля 2018, четверг, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Time напечатал на обложке нового номера Путинотрампа

6
  • 19.07.2018, 19:06
  • 2,711
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / AP

Американский журнал поместил на обложку совмещенные лица Путина и Трампа.

Американский журнал Time поместил на обложку своего нового номера изображение, на котором лица Дональда Трампа и Владимира Путина совмещены воедино. Автор обложки – Нэнси Бурсон – заявила, что вдохновилась переговорами президентов США и России в Хельсинки. Художник назвала целью своей работы показать сходство лидеров двух стран, передает “Радио Свобода”.

Новый номер Time выйдет в печать 30 июля. Его главная статья получила название "Трамп хотел саммита с Путиным. Он получил гораздо больше того, на что рассчитывал". В ней утверждается, что Трамп нарушил присягу президента США, поскольку на переговорах в Хельсинки не выразил Путину упрек из-за возможного вмешательства Кремля в американские выборы.

Переговоры Путина и Трампа прошли в Хельсинки 16 июля. Президенты более двух часов общались только в присутствии переводчиков. На итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что по вопросу о вмешательстве в американские выборы доверяет обеим сторонам – и американским спецслужбам, и Путину, который отрицает это вмешательство.

После этого высказывания Трамп подвергся критике и через день заявил, что принимает выводы разведки США о вмешательстве Кремля. В четверг Трамп написал в Твиттере, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. Он также выразил мнение, что переговоры в Хельсинки имели "огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющих лживые новости".


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле