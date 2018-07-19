Фотофакт: Time напечатал на обложке нового номера Путинотрампа 6 19.07.2018, 19:06

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Американский журнал поместил на обложку совмещенные лица Путина и Трампа.

Американский журнал Time поместил на обложку своего нового номера изображение, на котором лица Дональда Трампа и Владимира Путина совмещены воедино. Автор обложки – Нэнси Бурсон – заявила, что вдохновилась переговорами президентов США и России в Хельсинки. Художник назвала целью своей работы показать сходство лидеров двух стран, передает “Радио Свобода”.

Новый номер Time выйдет в печать 30 июля. Его главная статья получила название "Трамп хотел саммита с Путиным. Он получил гораздо больше того, на что рассчитывал". В ней утверждается, что Трамп нарушил присягу президента США, поскольку на переговорах в Хельсинки не выразил Путину упрек из-за возможного вмешательства Кремля в американские выборы.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

Переговоры Путина и Трампа прошли в Хельсинки 16 июля. Президенты более двух часов общались только в присутствии переводчиков. На итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что по вопросу о вмешательстве в американские выборы доверяет обеим сторонам – и американским спецслужбам, и Путину, который отрицает это вмешательство.

После этого высказывания Трамп подвергся критике и через день заявил, что принимает выводы разведки США о вмешательстве Кремля. В четверг Трамп написал в Твиттере, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. Он также выразил мнение, что переговоры в Хельсинки имели "огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющих лживые новости".