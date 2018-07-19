Видеозагадка: Литовские пограничники предложили пересчитать белорусских кабанов-нелегалов 16 19.07.2018, 19:50

2,372

Литовские пограничники предлагают всем желающим посчитать нарушителей границы на одном любопытном видео.

Камеры записали, как стадо диких кабанов из Беларуси перебегает государственный рубеж, передает tut.by.

Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео: в Швенченский район из Беларуси перебегает стадо кабанов и кабанчиков. Их так много, что на втором десятке люди обычно сбиваются.

«На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек», — предлагают литовские пограничники.

Обещают, что первые пять человек, которые дадут правильный ответ под записью в Facebook, получат в подарок сувенирную ручку с логотипом ведомства. И хотя свои версии уже назвали почти три сотни человек, кажется, шанс есть у каждого.