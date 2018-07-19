NYT: За две недели до инаугурации Трампу показали документы о приказе Путина вмешаться в выборы США 3 19.07.2018, 20:24

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Информацию американской разведке предоставил сверхсекретный источник, близкий к Путину.

За две недели до инаугурации, 6 января 2017 года, президенту США Дональду Трампу продемонстрировали засекреченные документы разведки о том, что президент России Владимир Путин лично отдавал приказ о кибератаках с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет The New York Times (перевод - gordonua.com).

В брифинге принимали участие тогдашние руководители разведывательных служб: директор ЦРУ Джон Бреннан, глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс и руководитель ФБР Джеймс Коми.

Доказательства представляли собой отчеты и электронные письма российских офицеров разведки, а также свидетельства некоего сверхсекретного источника, близкого к Путину. Именно он рассказал ЦРУ, что Кремль решил провести вмешательство в выборы с помощью хакеров.

Издание отмечает, что источник ЦРУ был настолько секретным, что Бреннан избегал ссылок на него во время ежедневных брифингов в течение последних месяцев работы администрации Барака Обамы, когда активно шло расследование российского вмешательства в выборы.

Руководители разведки доложили Трампу, что спецслужбы Великобритании, Нидерландов и США перехватывали письма из взломанной электронной почты Национального комитета Демократической партии, которые находились в распоряжении россиян. Разведка США знала и о контактах российских спецслужб с WikiLeaks.

Также избранному президенту доложили о деятельности в США хакеров, связанных с Москвой, в 2014–2015 годах.

По словам источников издания, во время брифинга разведки Трамп выглядел сомневающимся, но не оспаривал данные.

Как отметил один из ближайших помощников президента, который говорил на условиях анонимности, Трамп выражал опасения, что любое признание попытки России повлиять на выборы 2016 года поднимет вопросы о легитимности его президентства.