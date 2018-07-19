C какими переделками нет шансов пройти техосмотр в Беларуси 2 19.07.2018, 20:50

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Техосмотр и тюнинг. Уживаются ли два этих понятия в Беларуси?

Можно ли легально пройти ТО на доработанном автомобиле и с какими «улучшениями» не стоит показываться на линии. Tut.by поговорил с главным специалистом одной из минских диагностических станций. При оценке автомобиля на техосмотре опираются не только на нормативные документы, но и опыт специалистов, проводящих осмотр. Мы обсудили возможные варианты развития событий.

Наклейки на кузове

— Действуем в соответствии с ПДД. И там кратко написано: недопустимо. Если машина принадлежит фирме, юридическому лицу, на ней можно указать: испытательная, изыскательская, экспедиция. Это не является видимой наклейкой, не тюнинг. Рекламные наклейки, их размер и размещение регулируются законодательством о рекламе. Если ты сам на своей машине написал «Внедорожник» — извини, ты попадаешь под определение «видимая наклейка». Памятные наклейки с каких-то соревнований, стартовые номера, наклейки спонсоров — тоже нельзя. Но на техосмотре могут к этому отнестись лояльно, если наклейка не ухудшает обзорность.

Аэрография, разноцветные элементы кузова

— На сегодняшний момент 30% кузова может быть другого цвета. Например, попал в аварию, помял крыло. Машина была красная, поставил зеленое крыло. Без проблем, один элемент может быть другого цвета. Но есть нюанс. Сочетание цветов не должно повторять окраску служебных автомобилей (милиция, ГАИ, МЧС). На красную машину поставить белое крыло нельзя. Если борта красные, капот, крыша и крышка багажника черные — нет проблем. Но как только на капоте нарисовал орла — все, изображения недопустимы.

Занижение/лифт подвески

— Ничто так не радует глаз, как заниженный «таз». К нам приезжала заниженная «двойка». У нее подрезаны пружины, рычаги по-другому стоят. Машина не смогла даже через линию проехать — у нас высота бортика безопасности 10 см. Пришлось ему доски подкладывать, чтобы он мог просто проехать. Формально его можно было развернуть. Но специалисты залезли в яму, посмотрели, как сделано. Все прикручено, все заводское. Видно, что рычаги сварили не пацаны в гараже. Все остальное работает в установленном порядке, выхлоп в норме, фары светят. Формально — изменение заводской конструкции. Таких ВАЗов с завода не было. Но машина исправна, поехала дальше.

Точно так же поступают, когда приезжают на лифтованных машинах. Автомобиль осматривают на яме. Если все прикручено, штатно, заводское, нет следов сварки, болт зашплинтован, закрашен, рессоры не болтаются, амортизаторы не текут — нет проблем.

Дополнительный свет

— Приезжает внедорожник с «люстрами» во все стороны. Вот тут, брат, извини. По белорусским законам ты можешь иметь ближний и дальний свет, габаритные огни, противотуманки ниже головного света и не дальше 40 см от габарита. Все. Поэтому мы спрашиваем: будете здесь снимать или отправляем и в течение 20 дней вернетесь в нормальном виде? За исключением одной позиции: если вся эта «дискотека» работает в режиме дневных ходовых огней. ДХО допустимы. Да, в машине может быть два тумблера. Один включает режим ДХО, второй включил — в соседней деревне выжгло глаза. Поэтому садимся в машину, смотрим, включаем. Могут обмануть? Конечно. Выедет он за ворота, соединит другие фишки и будет дальше «люстрой светить». Здесь мы ничего сделать не можем.

Светодиоды вместо лампочек

— Светодиодные лампы? Можно! Объясню почему. Ведь вы же не ставили самодельную лампу, а где-то ее купили. Раз купили, значит, подразумеваем, что она прошла какую-то сертификацию и допущена к эксплуатации. Поворотники, габариты, ДХО — к ним практически нет требований. Но если приехали, а у вас там синенькое, зелененькое или еще какое светится… Например, владельцы BMW E39 любят делать «ангельские глазки» красного цвета. Выгоняем без разговоров. Мы все ездим по дорогам и знаем, что спереди может быть только белый, сзади красный, сбоку желтый. Не соответствует — до свидания.

— LED-элементы в фарах головного света могут быть. На техосмотре есть прибор, которым мы проверяем, какой пучок, какая сила света. Попадает в нормы — нет проблем. Пучок правильный, сила света достаточная — езжай. Всякие цветные источники типа голубых габаритов и красных поворотников — это все исключено. Кстати, цветная подсветка номера тоже вне закона. Только белая.

Ксенон

— Сто лет теме, много где обсуждалась. Была большая проблема, и даже «Белтехосмотр» этим делом занимался. Если источник света ксеноновый, то должен быть установлен омыватель фар, стеклоочистители и прочее. Давайте посмотрим на современные машины. Ксенон у всех. Никаких омывателей, дворников нет. Из этого исходим и мы. Приехал, светит как положено — нет проблем. Теперь про «самопальный» ксенон. Стоит недорого, можно установить едва ли не в любой автомобиль. В этом случае мы открываем капот, смотрим маркировку фары. На ней различными способами должно быть отмечено, какой источник света может использоваться. Если там указано, что допустимы газоразрядные источники света, — нет проблем. Если не указано — проблема. Бывают ситуации, когда люди не знают, что нельзя, и ставят ксенон. Да, нарушаем закон. Не положено в эту фару ставить ксенон. Но если мы включили, видим пучок в полном соответствии с требованиями, сила света входит в нормы — мы идем клиентам навстречу. Логика простая: когда вы едете по дороге и вас слепят, вам абсолютно все равно, какой лампой — накаливания или ксеноновой.

Обвесы, спойлеры, «юбки»

Возвращаемся к позиции «заводская конструкция». Если обвес заводской, смотрим маркировки, все в порядке — едем дальше. Приезжает другая машина. На ней спойлер, пороги, юбки. Что я могу сказать? Висит. Красиво. Заводское — незаводское — никто не знает. Человек это купил в магазине тюнинговых принадлежностей. Как к этому относиться? Начнем с формальных признаков. На каждый элемент, висящий на машине, должен быть сертификат производителя. Но у нас это не работает.

Второй вариант. Парни молодые, талантливые, всю зиму из стекловолокна обвес клеили и наконец склеили. Пороги, расширители арок, юбки. Красиво? На вкус и цвет товарищей нет. Сделали воздухозаборники на крыльях и капоте? Пусть, если вам так нравится. Что мы здесь смотрим? За габариты автомобиля выступает? Нет. Острых углов нет? Нет. Правила и документы регламентируют, что острые кромки недопустимы, минимальный радиус закругления — 5 мм. Выполнены условия — ничего не скажем против.

Самое страшное — заднее антикрыло, «скамейка», с ней проблемы. Это первая вещь, которую вешают тюнеры. Основная проблема — крепление и ее внешний вид. Тут снова возвращаемся к пяти миллиметрам и габаритам. Не выступает, не мешает — хорошо. Потрогали — не болтается. Можно поднять крышку багажника, посмотреть, как закреплено. Все нормально? Катайтесь дальше, может быть, вам оно поможет.

Руль, педали, сиденья, ремни

Приезжают «жигули», в которых стоит маленький кожаный руль. Что мы ему можем сказать? Незаводское? Да. Он ответит: «Моя машина 25 лет назад была снята с производства». Усилие на руле не регламентируется. Поэтому смотрим сам руль. Круглый, обшит кожей, кожа не проворачивается. Хорошо. Руль, понятное дело, к рулевой колонке надо как-то прикрутить. Все рули имеют демпфер безопасности. Это такой цилиндр с определенным набором отверстий. При ударе цилиндр сминается в определенной зоне, и руль не впивается в ребра водителя. Если такой демпфер есть — значит, руль заводской, езжайте дальше.

Педали. Черным по белому в документах написано, что должны быть накладки, не допускающие проскальзывания подошв. Есть они там — хорошо. Ремни. Штатный ремень у нас имеет три точки крепления, а кто-то поставил пять. Поставил? Молодец! Ремни не имеют надрывов, замки не раскрываются самопроизвольно? Никаких претензий.

Сиденья. Вынул штатное, поставил «ковш» Sparco. Со всеми клеймами, все читается. Смотрим, как прикрутил. Если там штатный болт, хорошая гайка, зашплинтована, механизм регулировки вперед-назад работает — нет проблем. Если посадил на сварочку и оно шатается — извините, ваше сиденье не соответствует.

Лебедка, «кенгурятники»

— К заводской лебедке вопросов никаких. Приезжает другой джип, с лебедкой и кенгурином. Смотрим. Похоже на заводскую конструкцию? Похоже. Закреплено все к штатным местам? Да. Не болтается, за габариты не выходит — счастливого пути. То же самое подножки. За габариты кузова подножка не выходит? Нет. Значит, можно ездить. Острых граней нет — можно ездить.

Размерность колес

— Здесь все просто. Если приедет «девятка» на 18-х колесах — ну извините. Это будет изменение заводской конструкции, потому что производитель такого типоразмера не предусматривает. Производитель пишет, какие размерности допустимы. Попадают диски в допуск — катайтесь на здоровье.

Замена мотора или свап

— Назовите мне позицию, которая регламентирует контроль мотора. Нет такой. Вот и весь ответ. На сегодняшний день двигатель — это запасная часть. Сломался? Вынул, поставил другой. Мотор должен вписываться в экологические нормы. Закреплен как положено — на подушках, сайлентблоках, на подрамнике, в штатные места, самопальной сварки нет? Счастья вам и безопасных дорог.

Выхлоп

— Тут все просто. Есть нормы по шумности, есть соответствующий прибор. Приехала машина, и мне кажется, что она громко шумит. Выполняем процедуры по замеру шумности по согласованной методике. Делаем три замера, сравниваем с цифрами, которые рекомендованы. Все. Какой там глушитель — нас не интересует. Нас интересуют его целостность, нормы выхлопа и шумность. Было две трубы, сделали четыре — не вопрос. Если нигде не сечет выпуск, никаких проблем.