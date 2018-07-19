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Суд ООН требует от РФ возобновить работу Меджлиса

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  • 19.07.2018, 20:58
Лана Зеркаль

Суд в Гааге напомнил РФ о ее обязанности выполнить приказ суда о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Только что мы получили письмо от Международного суда ООН, в котором суд сообщил нам, что направил в РФ требование, сформулированное в присущей суду консервативно-дипломатической манере, по выполнению обязательного пункта приказа ООН о возобновлении действия Меджлиса", - сообщила заместитель министра.

19 апреля этого года Украина обратились в суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер.

Зеркаль подчеркнула, что в переписке с судом Россия "пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации". "Эти объяснения не отвлекли внимание суда от главного - приказ суда не выполнено", - сообщила она.

Суд прямо обратил внимание России, что приказ является обязательным, требование возобновить действие Меджлиса четкое и требует принятия конкретных мер. Россия должна принять эти меры и проинформировать суд о них до 19 января 2019 года, добавила Зеркаль.

Напомним, 19 апреля 2017 года суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис крымскотатарского народа, который Россия объявила экстремистской организацией.

В частности, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса.


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