Защитники Куропат снова в тюрьме на Окрестина 14 19.07.2018, 21:22

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В изоляторе не говорят, сколько там пробудут защитники Куропат.

Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и Майя Наумова находятся в изоляторе на Окрестина.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил Павел Северинец.

По словам Северинца, в изоляторе подтверждают пребывание там защитников Куропат, но не говорят, на сколько суток кто из них осужден.

Активистов задержали сегодня в 14 часов около ресторана «Гранд Кушавель», который они собирались пикетировать в рамках кампании бойкота ресторанов бизнесмена Леонида Зайдеса. Зайдес — основной собственник ресторана «Поедем, поедим» около Куропат, закрытия которого активисты добиваются второй месяц.

«Успели только раздать 3 буклета о Куропатах. Пикета как такового и не было», — сказал свидетель задержания Илья Добротвор.

Известно, что задержанных активистов сначала повезли в Центральный РУВД, где после этого над ними состоялся суд.

Отметим, что Леонида Кулакова дважды сбивали автомобили, которые приезжали в скандальный ресторан. У активиста «Европейской Беларуси» сломана рука.