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Видеофакт: Израильские военные создали дрон-камикадзе

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  • 19.07.2018, 21:41
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Беспилотник-разведчик способен по команде уничтожать обнаруженные цели.

Израильская компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания перспективного дрона-камикадзе. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Israel Defense.

Складной мультикоптер Rotem можно одинаково эффективно использовать как для разведки, так и для поражения целей.

При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться проведение разведки и как можно скорейшее уничтожение обнаруженных целей противника. Для этих целей используются барражирующие боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью.

К преимуществам барражирующих боеприпасов относится возможность отмены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат перестает лететь к цели, набирает высоту и кружит в воздухе, ожидая новой команды оператора.

Дрон-камикадзе Rotem можно переносить в рюкзаке. В сложенном виде размеры аппарата составляют всего 97 см в длину, 18 см в ширину и 13 см в высоту.

Подробности о боевой части аппарата не раскрываются.


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