Солигорский «Шахтер» вышел во второй раунд Лиги Европы

Солигорский «Шахтер» вышел во второй раунд Лиги Европы1
- 19.07.2018, 22:02
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Во втором раунде «горняки» встретятся с польским «Лехом».
В ответной встрече первого квалификационного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтер» повторно взял верх над «Коннахс Куэй» — 2:0, передает pressball.by.
ШАХТЕР — КОННАХС-КУЭЙ — 2:0
ШАХТЕР: Климович, Матвейчик, Селява, Рыбак, Бакай (Лаптев, 65), Ковалев, Кузьменок, Сзоке, Шибун, Каньяс, Эбонг (Сойри, 91+).
Запасные: Чесновский, Бурко, Сибомана, Шимунович, Бордачев.
КОННАХС КУЭЙ: Дэнби, Дисней, Уилсон, Хоран (Спиттл, 46), Уигналл, Моррис, Оуэнс, Холмс, Д.Оуэн (Эдвардс, 53), Паркер (Пул, 66), Бакаре.
Запасные: Рэштон, Вулф.
ГОЛЫ: 1:0 — Бакай (24). 2:0 — Бордачев (82).
Предупреждения: Паркер (23), Бордачев (46+), Моррис (47), Оуэнс (55), Пул (72), Шибун (91+).
Удаление: Оуэнс (62).
Ответный матч — 3:1.