закрыть
20 июля 2018, пятница, 0:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Солигорский «Шахтер» вышел во второй раунд Лиги Европы

1
  • 19.07.2018, 22:02
  • 1,038

Во втором раунде «горняки» встретятся с польским «Лехом».

В ответной встрече первого квалификационного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтер» повторно взял верх над «Коннахс Куэй» — 2:0, передает pressball.by.

ШАХТЕР — КОННАХС-КУЭЙ — 2:0

ШАХТЕР: Климович, Матвейчик, Селява, Рыбак, Бакай (Лаптев, 65), Ковалев, Кузьменок, Сзоке, Шибун, Каньяс, Эбонг (Сойри, 91+).

Запасные: Чесновский, Бурко, Сибомана, Шимунович, Бордачев.

КОННАХС КУЭЙ: Дэнби, Дисней, Уилсон, Хоран (Спиттл, 46), Уигналл, Моррис, Оуэнс, Холмс, Д.Оуэн (Эдвардс, 53), Паркер (Пул, 66), Бакаре.

Запасные: Рэштон, Вулф.

ГОЛЫ: 1:0 — Бакай (24). 2:0 — Бордачев (82).

Предупреждения: Паркер (23), Бордачев (46+), Моррис (47), Оуэнс (55), Пул (72), Шибун (91+).

Удаление: Оуэнс (62).

Ответный матч — 3:1.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле