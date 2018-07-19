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Трамп отклонил предложение Путина о допросе 12 россиян

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  • 19.07.2018, 22:08
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Этот вопрос обсуждался на саммите в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение президента РФ Владимира Путина провести допрос 12 россиян в обмен на допрос российскими прокурорами нескольких американцев, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает nv.ua.

Владимир Путин предложил Вашингтону провести допрос 12 офицеров российской разведки, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, в обмен на допрос ряда американских чиновников и сотрудников спецслужб по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера

По словам Сандерс, Трамп не согласен с предложением Путина, передает The Wall Street Journal.

Днем ранее Сандерс подтвердила, что Трамп и Путин обсудили запрос российских властей относительно допроса некоторых граждан США, в том числе Майкла Макфола, бывшего посла в России при президенте Бараке Обаме.

В то же время Государственный департамент и ФБР отвергли этот запрос России.

Россия обвиняет главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По данным Москвы, британский финансист вывел из России 1,5 миллиарда долларов без уплаты налогов.

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США закона Магнитского, названного в память об умершем в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, обвинил 12 офицеров российской разведки в причастности к хакерской атаке на сети Демократической партии во время избирательной кампании.


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