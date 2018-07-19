Поклонники Высоцкого соберутся на бард-фестивале под Новогрудком

Поклонники Высоцкого соберутся на бард-фестивале под Новогрудком1
- 19.07.2018, 22:40
Бард-фестиваль пройдет на озере Литовка 21-22 июля.
Поклонники Владимира Высоцкого съедутся на бард-фестиваль, который пройдет на озере Литовка под Новогрудком 21-22 июля, передает БелТА.
Региональный фестиваль-конкурс бардовской песни "Музыка сердец" соберет почитателей творчества советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого уже в пятый раз. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Владимир Высоцкий жил в Новогрудке во время съемок фильма "Сыновья уходят в бой". Сначала он поселился в гостинице, затем перебрался в частный дом на берегу озера Литовка, куда к нему приехала Марина Влади. Они были вдохновлены красотой и историей новогрудской земли. Марина Влади писала в своих воспоминаниях, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого.
Одной из фишек нынешнего фестиваля станет ночная трансляция картины "Сыновья уходят в бой". Киноэкран будет установлен прямо на берегу озера.
Во второй день мероприятия в гостинице откроется музыкальный салон "Струна, звучащая стихами". Разместится он в номере-музее, где воссоздали атмосферу 50-летней давности. Примечательно, что этот необычный номер можно снять.
На протяжении двух праздничных дней будет открыт палаточный городок, развернутся спортивная, развлекательная и детская площадки, откроются тематические книжные и фотовыставки, точки выездной торговли.
Завершится фестиваль концертом гостей и победителей конкурсов разных лет.
Каждый час от автовокзала в Новогрудке к месту праздника будет курсировать автобус.