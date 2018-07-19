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Поклонники Высоцкого соберутся на бард-фестивале под Новогрудком

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  • 19.07.2018, 22:40
Марина Влади, Владимир Высоцкий, Светлана Суховей и Виктор Туров на территории бывшего партизанского лагеря во время съемок фильма «Сыновья уходят в бой». Август 1969 года.

Бард-фестиваль пройдет на озере Литовка 21-22 июля.

Поклонники Владимира Высоцкого съедутся на бард-фестиваль, который пройдет на озере Литовка под Новогрудком 21-22 июля, передает БелТА.

Региональный фестиваль-конкурс бардовской песни "Музыка сердец" соберет почитателей творчества советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого уже в пятый раз. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Владимир Высоцкий жил в Новогрудке во время съемок фильма "Сыновья уходят в бой". Сначала он поселился в гостинице, затем перебрался в частный дом на берегу озера Литовка, куда к нему приехала Марина Влади. Они были вдохновлены красотой и историей новогрудской земли. Марина Влади писала в своих воспоминаниях, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого.

Одной из фишек нынешнего фестиваля станет ночная трансляция картины "Сыновья уходят в бой". Киноэкран будет установлен прямо на берегу озера.

Во второй день мероприятия в гостинице откроется музыкальный салон "Струна, звучащая стихами". Разместится он в номере-музее, где воссоздали атмосферу 50-летней давности. Примечательно, что этот необычный номер можно снять.

На протяжении двух праздничных дней будет открыт палаточный городок, развернутся спортивная, развлекательная и детская площадки, откроются тематические книжные и фотовыставки, точки выездной торговли.

Завершится фестиваль концертом гостей и победителей конкурсов разных лет.

Каждый час от автовокзала в Новогрудке к месту праздника будет курсировать автобус.


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