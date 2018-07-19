Беларусь значительно увеличила поставки сжиженного газа в Украину 1 19.07.2018, 22:43

Речь идет о транзитных поставках российского газа.

За первое полугодие поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Беларуси в Украину выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 258 тыс. тонн против 191,7 тыс. тонн в 2017 году.

Такие данные tut.by представили в украинской «Консалтинговой группе А-95».

По словам участников рынка, в основном речь идет о транзитных поставках российского газа, который «просто паспортизируется в Беларуси». Местные производители автогаза — «Белоруснефть» и Мозырский НПЗ — «не так сильно нарастили поставки, у них ограниченные возможности».

О том, что российский СУГ нашел вход в Украину через Беларусь, сообщалось в октябре 2017 года.

Менее месяца назад агентство Рейтер опубликовало материал под названием «Белорусский «союзный офшор» прирастает сжиженным газом». Там утверждается, что Беларусь превратилась в крупного реэкспортера российского СУГ.

Согласно статданным, железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь во втором полугодии 2017 года вырос на 60% по сравнению с первым полугодием 2016 года, до 56 тыс. тонн в месяц, в январе-мае 2018 года — еще на 41%, до 79 тыс. тонн в месяц. Среднемесячный экспорт СУГ из России в Беларусь в 2015 и 2016 годах составлял лишь около 20 тыс. тонн.

Российские производители СУГ начали использовать реэкспортную схему через Беларусь со второй половины 2017 года, после введения Федеральной службой технического и экспортного контроля РФ дополнительной процедуры получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России в Украину.

Спецразрешение, по данным трейдеров, получил только один крупный производитель — «Роснефть», который стабильно поставляет напрямую в Украину в среднем около 40 тыс. тонн СУГ в месяц.

Другие производители стали поставляют топливо через белорусские газонаполнительные станции. Среди крупных хабов называются ГНС в Витебской, Могилевской и Брестской областях. Крупные игроки — «Трансэкспедиция», «Чесс-Бел» и «Газэнерджихим».

По данным Рейтер, во втором полугодии 2017 года белорусские ГНС использовались российскими производителями как газораспределительные хабы в основном для поставок на рынок Украины, однако в первом полугодии текущего года акцент отгрузок изменился в связи с активизацией крупнейшего экспортера СУГ из РФ — «Сибура», использующего, по данным трейдеров, эти ГНС для реэкспорта сжиженного газа в Польшу и другие страны Восточной Европы.

В «Сибуре» и «Трансэкспедиции» отказались от комментариев. В других компаниях получить комментарии не удалось.

— Российский бизнес вынужден использовать такие схемы из-за возникших сложностей. Белорусский бизнес готов подставить плечо. В экономике всегда спрос и предложение находят друг друга, — так прокомментировал информацию о росте поставок российского СУГ через Беларусь один из участников рынка.