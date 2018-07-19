Сенат США принял резолюцию о защите граждан от допросов иностранных властей 19.07.2018, 22:52

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Это стало ответом на предложение Путина позволить следователям РФ допросить американских чиновников по делу Браудера.

Сенат конгресса США единогласно принял резолюцию, призывающую Белый дом защитить действующих и бывших американских послов, а также другие официальные лица от допросов иностранцами, свидетельствуют результаты голосования, передает «Эхо Москвы».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп не примет предложение президента России о допросе российскими следователями американских граждан, которых Москва подозревает в противоправной деятельности в России.

В свою очередь в Белом доме выразили надежду, что российское руководство направит в США 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года.