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Как американка из Юты увлеклась Беларусью

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  • 19.07.2018, 22:58
Элизабет Льюис
Фото: rhodes.edu

В Петербурге девушка жила в одной комнате с белоруской, которая познакомила ее с историей и культурой нашей страны.

Элизабет Льюис – 22-летняя жительница города Дрейпер в штате Юта – скоро исполнит свою мечту и отправится в Беларусь, чтобы преподавать там студентам английский язык.

Об этом сообщает belmir.by cо ссылкой на газету Intermountain Catholic.

Льюис окончила католическую школу Джадж Мемориал в Солт-Лейк-Сити и колледж Родеса в Мемфисе. А на последнем курсе подала заявку на грант Фулбрайта и была включена в программу.

Благодаря этому в августе она и поедет в Минск, в БГУ, где будет учить студентов третьих и четвертых курсов международной школы бизнеса.

В колледж Родеса Элизабет попала потому, что занималась лакроссом. К ней подошел тренер из этого учебного заведения и предложил пойти туда учиться.

Девушка съездила в гости, ей очень понравился кампус и она приняла предложение. А в итоге получила здесь степень бакалавра в области политических наук и русского языка и культуры.

Сначала Льюис хотела заняться биологией, но в последнюю минуту передумала и по наитию записалась на русский язык. В итоге предмет ее очень заинтересовал.

На первом курсе Элизабет в течение семестра училась за границей, в российском Санкт-Петербурге. Здесь она помимо занятий помогала осваивать английский язык детям в разговорном клубе.

В колледже Родеса
Фото: Facebook

Плюс проходила практику в компании, отправляющей студентов российских университетов в США по программе обмена. А кроме того, играла в лакросс за команду города.

В Санкт-Петербурге девушка жила в одной комнате с белоруской, которая, по словам Льюис, дала ей впервые познакомиться с историей и культурой этой страны.

«Она постоянно рассказывала, как провела в Беларуси лето и как там красиво, – говорит Элизабет. – В итоге я начала все сильнее интересоваться Беларусью и ее уникальной языковой историей».

В Минске американка планирует изучать роль народной музыки в развитии общества. Ее бабушка с маминой стороны была полькой, поэтому в семье чувствовалось восточноевропейское влияние.

Дедушка тоже перенял наследие своей жены и научился играть на гармошке – популярном в белорусской и польской народной культуре инструменте. Свою любовь к музыке он передал и внучке.

Вернувшись из Беларуси, Льюис надеется получить степень магистра в области русского языка и культуры в Джорджтаунском университете.

В конце же концов, она хочет стать дипломатом или использовать свои знания в какой-нибудь консалтинговой компании в столице США Вашингтоне.

Сейчас же, на лето, Элизабет поехала к себе в Дрейпер. Там она работает на двух работах с частичной занятостью и готовится к поездке в Беларусь, пишет издание.


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