Дочь Бориса Березовского: Отец был личным и главным врагом Путина 2.07.2018, 7:32

1,633

Борис Березовский

Фото: AFP

Елизавета Березовская рассказала о конфликте олигарха и хозяина Кремля.

Пять лет назад в особняке в 40 километрах от Лондона был найден мертвым 67-летний бывший российский олигарх и медиамагнат, один из ярчайших и активных критиков путинского режима Борис Березовский.

Следствие склонялось к версии самоубийства. В марте 2014-го английский суд, исследовавший обстоятельства гибели бизнесмена, вынес открытый вердикт о невозможности достоверно установить обстоятельства смерти беглого олигарха.

В эксклюзивном интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону старшая дочь Березовского Елизавета рассказала, почему категорически не верит в версию о самоубийстве:

– Каким человеком Борис Абрамович был? Вот в нескольких словах: чем выделялся, чем от других отличался?

– Во-первых, он был невероятно позитивный всегда.

– Не унывал, да?

– Вообще никогда! Были моменты, когда просто молчалив бывал, если кто-то близкий умирал, например...

– ...или после покушений...

– ...вот по поводу покушений даже не помню, чтобы он унывал. Например, когда было первое...

– ...когда его Mercedes взорвали...

– ...да, мы с сестрой в тот момент были в Англии и папу где-то месяц тогда не видели, с ним было невозможно выйти на связь. Мобильных телефонов тогда еще не было, и он старался, чтобы никто не знал, где он находится, и только где-то месяц спустя его помощник сказал, куда мы можем прилететь. Летели какими-то мудреными путями и попали в итоге в Италию. Нас встретили в маленьком аэропорту и отвезли на набережную в какой-то деревушке, где в кафе за столиком нас ждал папа, и выглядел он как настоящий Кот Базилио. Поскольку у него были ожоги лица и ему нельзя было бриться, у него была щетина, а поскольку руки тоже были обожжены, на нем были белые медицинские тряпичные перчатки с обрезанными кончиками. Образ гармонично дополняли маленькие круглые солнцезащитные очки, которые он вынужден был тогда после операции постоянно носить: во время взрыва осколок стекла попал в глаз, но папа пребывал в прекраснейшем настроении!

– 90-е годы в России под знаком Ельцина прошли, причем твой отец очень много для укрепления его власти сделал, для того, чтобы он продолжал на президентском посту оставаться. Каким твое отношение к Ельцину как к политической, исторической фигуре было тогда и какое оно сейчас?

– Позитивное, потому что когда в Москве были танки и все стремительно менялось, появилась личность, готовая взять на себя ответственность. Могу сказать, что Ельцин – единственный президент, за которого я голосовала, причем один раз в Берлине, второй – в Лондоне, и вот уже за одну эту свободу я не ленилась и специально приезжала в посольство голосовать. Мое представление о Ельцине связано с папиным, потому что в этом он на меня повлиял. А он очень тепло к Борису Николаевичу относился, считал его одним из своих учителей и всегда исключительно уважительно о нем отзывался. По мнению папы, вся свобода, которая существует в России, в первую очередь это заслуга Ельцина. То есть если бы он не хотел, ее бы не было, и папа считал, что это очень круто, что Ельцин дал свободу прессе. "По мнению папы, вся свобода, которая существует в России, в первую очередь это заслуга Ельцина".

Ельцину было иногда очень неприятно слышать, что о нем говорят, но он терпел, потому что понимал, насколько это важно, и, конечно, когда Борис Николаевич умер, папа был очень расстроен, ну прямо очень-очень. Кстати, единственная несемейная фотография, которая у папы стояла в кабинете, это была фотография с Ельциным. У нас в семье никогда не было привычки выставлять напоказ фотографии, тем более с кем-то еще, но эта у него стояла всегда.

– В конце 90-х, когда Ельцин стал стар и слаб, разговоры о преемнике зашли, и Борис Абрамович мне рассказывал, сколько кандидатур они перебрали: и Кириенко, и Степашина, и Аксененко... Все было не то, и в конце концов на Путина вышли, и твой отец решающую роль сыграл в том, чтобы именно Путин официальным преемником Ельцина стал. В интервью Борис Абрамович мне сказал: "Когда на даче у Путина зашел разговор, не подумать ли Володе о президентстве, он наклонился ко мне и произнес: "Послушай, знаешь, чего я больше всего на свете хочу? Быть Березовским. Дайте, пожалуйста, мне "Газпром"!" Что отец о том времени тебе рассказывал? Действительно ли Путин достаточно скромные амбиции имел и "Газпром" был для него вершиной?

– Помню одно: когда это все происходило, про Путина ничего не знала. Сразу после этого мне было очень странно: ну как руководитель ФСБ может стать президентом? Мне с самого первого дня было понятно, что...

– ...хорошего не жди...

– ...причем я же своим отцом воспитана, и почему он решил, что возможны какие-то исключения из правил, мне совершенно непонятно. Впрочем, мы нечасто такие подробности обсуждали...

– Почему же отец Путину поверил, как думаешь?

– Я слышала, его покорило то, что Путин оказал ему какую-то услугу и не попросил за это денег, хотя было бы совершенно нормально это сделать.

– Основным конкурентом Путина в президентской гонке Евгений Максимович Примаков был, и Борис Абрамович мне говорил, что президентом он не должен был стать ни при каких обстоятельствах, он очень непримиримо относился к Примакову и потому Путина предпочел. Разговор на эту тему у вас был?

– Разговоры были только о том, что Примаков абсолютно точно хуже Путина, причем самый последний разговор состоялся где-то за год до смерти папы. Я его опять спросила...

– ...ну почему?..

– ...нет, не поменял ли он свое мнение уже сейчас, и он ответил: "Нет, все равно Путин лучше". Ему казалось, что страна с Примаковым еще бы больше назад откатилась...

– Борис Абрамович мне говорил, что за взрывами домов на Каширском шоссе, за рядом терактов, которые к началу Второй чеченской войны подтолкнули, именно Владимир Путин стоял. Вы это с отцом обсуждали?

– Ну да, он мне об этом как о само собой разумеющемся говорил, но без подробностей.

– Отец свою ошибку в том, что именно Путина привел, признавал, понимал, что ошибся?

– Да, и он об этом не раз говорил – известный факт, и чувствовал свою вину перед историей.

– Твой отец своим признанием меня огорошил: "Я плохо разбираюсь в людях". Я подумал: боже, если уже Борис Абрамович Березовский плохо разбирается, то кто тогда хорошо? Он действительно правду говорил, не кокетничал?

– Нет, он эту фразу произносил неоднократно, однако все равно хотел заниматься политикой. Думаю, он общие процессы очень хорошо понимал и умел видеть далеко вперед, а вот на что каждый отдельный человек способен – нет. Вернее даже так: он очень хорошо умел распознавать в людях их таланты и возможности и помогал им раскрываться, но не видел их отрицательных сторон. Ну, каждый же по себе мерит, и если в папе какие-то вещи отсутствовали, он не мог понять, как в другом они присутствовать могут. Потому, видимо, и ошибался.

– Как думаешь, взыграло в нем то, что Путина своими руками он сделал, а тот неблагодарность проявил? Отец, может, показать хотел, что раз так, этими же руками он сможет кого-то другого сделать?

– Нет, я считаю, отец больше всего руководствовался тем, что было лучше для России, и считал: чтобы процессы, начатые после перестройки, продолжались, у руля должен стоять не Путин. Это, причем, не личное: ты меня обидел, а я тебя накажу.

– Борис Абрамович теперь пророком мне представляется, потому что во втором интервью, которое я у него в Лондоне за год с небольшим до смерти взял, буквально следующее сказал: "Путина на рее повесят (может, ногами вверх – не знаю), но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут: "Привел его ты". Как ты о смерти отца узнала?

– Мне позвонили и сказали.

– А кто позвонил?

– Муж моей сестры.

– А что было потом?

– Взяла машину и поехала к дому, где жил папа. Огромная территория задолго до подъезда к дому была оцеплена полицией. Я представилась, но меня не пропустили. Как выяснилось позднее, был ложный сигнал, что произошло загрязнение территории химически опасными веществами и поэтому долгое время вообще никого не пропускали. Я оставила полицейским свой телефон и в тот же вечер мне позвонили и сказали, что хотят со мной встретиться. Уже ночью приехали и взяли у меня первые показания.

– Теперь прямо тебя спрошу: на твой взгляд, это самоубийство было, убийство или вообще отец, может быть, жив?

– Мне лично кажется, вначале папа был отравлен, причем его могли травить так, чтобы всем казалось – он в депрессии, а в итоге убить так, чтобы все вокруг поверили в самоубийство. Причем произошло это в субботу, а в понедельник папа должен был надолго улетать в Израиль. Там его ждал друг, и папа собирался хорошо отдохнуть...

– Тем более он там бывать любил...

– Да, очень любил Израиль и был очень позитивно на эту поездку настроен. Впервые не планировал, когда вернется, собирался достаточно долго там пробыть. Фото из личного архива Бориса Березовского Если рассматривать версию убийства, то я рассуждаю так: если бы я хотела этого человека убить, то понимала бы, что для убийства этот день – идеальный. Прислуги нет в доме только в выходные – в субботу и в воскресенье, а в понедельник папа надолго уезжает, неизвестно, когда вернется... В общем, я бы в субботу попробовала...

– ...а если не получится...

– ...да, есть запасной день – воскресенье, потому что в этом доме папа около полугода жил и все об этом доме было уже известно, а как дальше ситуация сложится и представится ли возможность, никто не знает. Он не очень-то хотел туда после Израиля возвращаться. Выходит, суббота была последний шанс его там застать...

– Кто, как ты думаешь, был в смерти Бориса Абрамовича заинтересован?

– Мой отец являлся личным и, наверное, главным врагом Путина. Я считаю, что все те годы, когда папа был жив, главный удар он принимал на себя. Вся путинская ярость в первую очередь именно на папу лилась. О нем запретили упоминать на российском телевидении и в прессе. Только если какое-нибудь очередное уголовное дело, тогда можно, и было понятно, что в тот год, когда папа проиграл суд Абрамовичу, тратить деньги на борьбу с Путиным он не мог. Но на самом деле все было еще сложнее.

Уже после смерти отца я нашла ответ на вопрос, почему Рома согласился на то, чтобы папа ему деньги, согласно решению суда, выплатил не сразу, а в рассрочку. Как выяснилось, в обмен на это отец не должен был общаться с прессой.

– Уточни, пожалуйста: не должен был с прессой об Абрамовиче общаться или вообще?

– Вообще. Если проверишь, увидишь: после суда он не сделал ни одного заявления.

– Интересно...

– Оказывается, есть простое объяснение... Папе нужен был примерно год, чтобы все уладить и восстановить свое материальное положение.

– А возможности были?

– Да, мы это не раз обсуждали и с ним, и с его помощником. Требовался год на то, чтобы уладить дела, и тогда получилось бы, что мой отец снова...

– ...на плаву оказался бы...

– Да, а из-за того, что он умер, произошел полный бардак со всеми финансовыми делами. В специальном письме, например, папа просил, чтобы моя сестра была распорядителем после его смерти...

– Катя?

– Да, но ей этого не дали сделать, потому что тут же возник "Аэрофлот", который начал ставить преграды, еще какие-то люди, вторая жена, которая хотела, чтобы вопреки завещанию все ей досталось... Из-за того, что "Аэрофлот" протолкнул своего распорядителя, все было растащено, пошло на оплату услуг адвокатов и так далее. В итоге, папу посмертно объявили банкротом, и, конечно, мне очень обидно, потому что и я, и другие сведущие люди понимают: этого бы не произошло, если бы папа был жив или если бы было исполнено папино завещание.

– Кто же знал, что он так быстро умрет, правда?

– Ну да, и если в самом начале я думала, что папина смерть была выгодна прежде всего Путину, то теперь, имея намного лучшее представление о папиных финансовых делах, я не исключаю и других мотивов для убийства. И мы сейчас говорим об очень серьезных суммах. И еще об одной вещи не надо забывать – о суде по убийству Литвиненко, где мой отец выступал как потерпевший, то есть был активной стороной и до конца общался со Скотланд-Ярдом по поводу этого дела...

– ...и Марину, вдову Литвиненко, поддерживал...

– Конечно, к тому же изначально оплачивал всех адвокатов и считал этот суд также очень важным в своей борьбе с Путиным, чтобы показать его истинное лицо. Разумеется, после смерти папа уже не мог этим заниматься, Марине пришлось бороться в одиночку и она блестяще с этим справилась.

– ...и мы уже сейчас видим, как решение по гибели Литвиненко на мировую политику влияет...

– Конечно. Все это должно было произойти с участием папы. Папа считал, что есть два важных судебных процесса, которые могут сильно повлиять на ситуацию и изменить отношение мировой общественности к Путину: суд с Абрамовичем и суд по делу об убийстве Литвиненко.