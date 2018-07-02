Франция отозвала своего посла из Венгрии 2.07.2018, 7:43

Решение было принято после обнародования конфиденциальной переписки дипломата с Эммануэлем Макроном.

Президент Франции отозвал французского посла в Венгрии Эрика Фурнье.

Увольнение дипломата стало следствием обнародования его конфиденциальной переписки с Эммануэлем Макроном, сообщает svoboda.org.

Служебная записка, которую посол Фурнье направил президенту Макрону, а также в МИД Франции и в руководящие органы Евросоюза, попала в распоряжение известного французского сайта Mediapart и была опубликована 18 июня. В ней французский дипломат сообщил, что считает подход властей Венгрии к решению миграционного вопроса "образцовым". Посол отметил, что венгры "сумели предвосхитить проблемы, вызываемые потоками нелегальных мигрантов". Mediapart отмечает, что Фурнье не пишет ни о построении стены на границах Венгрии, ни о "законах, позволяющих венгерским правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями".

Посол выступил в защиту поправок в Конституцию Венгрии, которые предусматривают, в частности, запрет на заселение страны "иностранными народностями" и обязывает государственные органы "защищать христианскую культуру".

В своей записке Эрик Фурнье назвал обвинения в адрес Будапешта, которые часто звучат в Европе, следствием "мадьярофобии" и призвал не принимать против Венгрии репрессивных мер.

Как отмечается в публикации сайта RFI, речь идет о призыве 37 депутатов из комитета гражданских свобод Европарламента, применить в отношении Будапешта статью 7 Маастрихтского соглашения (договора о создании Евросоюза). Статья позволяет на время лишать страну-нарушительницу отдельных прав, в частности, лишает права вето во время голосования на заседаниях Европейского совета.

На пресс-конференции 29 июня по итогам саммита ЕС журналистка сайта Mediapart спросила президента Макрона о его реакции на записку посла. Президент ответил, что не разделяет взгляды посла, но эти взгляды "ни в коем случае не отражают" официальную позицию Франции". "Если бы этот посол высказал эту свою позицию публично, он был бы тут же отозван. Но должны ли власти отзывать посла за то, что он непублично говорит то, что думает? Я так не считаю. Иначе мы создадим прецедент преследования за инакомыслие на государственной службе", — сказал президент Франции.

На следующий день, 30 июня на официальном сайте правительства Франции появился указ президента о замене Эрика Фурнье на нового посла, госпожу Паскаль Андреани.