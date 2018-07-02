Джон Болтон: Мы согласились с Путиным, что не согласны по Украине 2.07.2018, 7:59

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Советник по национальной безопасности Белого дома рассказал о подготовке саммита в Хельсинки.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил в воскресенье, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным озабоченность по поводу вмешательства России в выборы в США, сообщает svoboda.org.

Путин, по словам Болтона, сказал, что его правительство не вмешивалось в президентские выборы 2016 года.

"Вопрос, связанный с выборами, определенно был тем, о чем мы говорили", – сказал Болтон в интервью программе телеканала CBS "Face the Nation". Болтон заявил, что он поднимал как вопрос о выборах 2016 года, так и российскую деятельность на предстоящих выборах в Конгресс. По его словам, Путин сказал ему, что в 2016 году российское государство не вмешивалось в их проведение.

Болтон также заявил, что в ходе переговоров с президентом России в Москве стороны "согласились, что не согласны" в вопросе об Украине, сообщает телеканал Си-би-эс.

Помощник президента США побывал в Москве на прошлой неделе и встретился с президентом России и министром иностранных дел РФ. После визита было объявлено о предстоящей в столице Финляндии Хельсинки встрече Путина и Трампа в этом месяце.