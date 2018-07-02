Кандидат от левых националистов побеждает на выборах в Мексике 2.07.2018, 7:55

Мексиканский «Уго Чавес» набирает 49% голосов.

Кандидат от левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор побеждает на президентских выборах в Мексике, сообщает dw.com.

Как свидетельствуют результаты опросов, проведенных 1 июля, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набирает 49 процентов голосов. Другие участники выборов, Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Мид, представляющие Партию национального действия и Институционно-революционную партию, набирают 27 и 22 процента соответственно. Все прочие кандидаты уже признали свое поражение, пожелав удачи Лопесу Обрадору.

На проходивших параллельно выборах мэра Мехико-сити также побеждает кандидат от МОРЕНА. Впервые мексиканскую столицу может возглавить женщина - по результатам опросов лидирует Клаудиа Шейнбаум, которая получила от 47,5% до 55,5% голосов. Жители страны также выбирали представителей парламента, губернаторов и местных властей.

Официальные данные о явке будут объявлены в понедельник, а результаты голосования - в течение трех дней. Правом голоса в Мексике обладают примерно 89 миллионов человек. Наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных происшествий. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за минувшие 10 месяцев в стране были убиты 120 политиков.