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Вратарь сборной Хорватии повторил рекорд по количеству взятых пенальти в матче ЧМ

  • 2.07.2018, 7:57

Столько же смог взять только голкипер сборной Португалии в матче 1/4 финала ЧМ-2006 против Англии.

Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич повторил рекорд по количеству отраженных послематчевых пенальти в играх чемпионатов мира. Субашич отразил три удара, сообщает pressball.by.

Столько же смог взять голкипер сборной Португалии Рикарду в матче 1/4 финала ЧМ-2006 против Англии, — передает официальный сайт мундиаля.


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