Видеофакт: В Гомеле из заведения фаст-фуда мужчина выволок женщину 2.07.2018, 8:11

Архивное фото civil.by

Администрация Burger Master утверждает, что это был не их сотрудник.

Несколько дней назад в Сети появился ролик, как мужчина буквально выволок бездомную женщину из Burger Master в Гомеле. Автор видео заявляет, что это был охранник заведения, в ресторане утверждают, что это посторонний мужчина.

На канале Youtube «БелАруское Поле Экспериментов» появился ролик с инцидентом в ресторане фаст-фуда Burger Master в Гомеле. Судя по всему, герой ролика хотел вывести неопрятно одетую, визуально нетрезвую женщину из заведения. На видео видно, что мужчина в джинсах и майке подошел к женщине и, пытаясь ее оттащить от столика, бросил на пол. Потом работница заведения протянула ему перчатки, надев их, мужчина за шиворот выволок женщину из помещения. Автор ролика сообщает, что мужчина на видео является работником заведения.

На видео слышны возмущенные возгласы посетителей, кое-кто ушел.

В Burger Master tut.by заявили, мужчина на видео — не работник заведения. Он сам решил вывести женщину, и, возможно, был с ней знаком. По словам заведующей ресторана, этого мужчину можно часто видеть на Привокзальной площади, и им недавно интересовался участковый.