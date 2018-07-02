МИД: Белорусские туристы не могут вылететь из Киева 2.07.2018, 8:16

Ведомство рекомендует белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.

МИД Беларуси вечером 1 июля сообщил о трудностях с вылетом белорусских туристов из Киева с двумя авиакомпаниями.

Серьезные сложности возникли с вылетом белорусских туристов из Киева рейсами авиакомпании BravoAirways и AndaAir, предупреждает МИД.

По данным МИД, отменены рейсы из Киева в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх. Задержаны вылеты в Анталию и Батуми.

Ведомство рекомендует белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, комментируя то, что группа украинских туристов не может вернуться домой из Туниса, пояснил, что проблемы с рейсами авиакомпании Bravo Airways связаны с мошенничеством туроператора «Оазис», который не рассчитался с компанией за авиаперелеты. Долг составляет 1 млн долларов.

По данным украинских СМИ, несколько тысяч туристов застряли в аэропорту «Киев» (Жуляны).

В этом аэропорту задерживают и отменяют рейсы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей аэропорта.

«Абсолютно все чартерные авиарейсы сегодня задерживались. Считая с 00.00 1 июля до 19.00. Задержанными были всего 16 авиарейсов. Из них только часть рейсов была осуществлена», — рассказали там.

Некоторые рейсы задерживаются уже вторые сутки. «Рейс в Милан итальянской авиакомпании должен был вылететь в 19.00 30 июня. Но его перенесли на 21.00 1 июля. Регистрацию на этот рейс ожидают около 19.00», — сообщили в справке.

Четыре рейса из «Жулян» в Тирану, Аликанте, Люблин и Бодрум сегодня отменили.

Пассажирам письменно сообщили о задержке рейсов по техническим причинам.

«Мы попали в задержку рейсов начиная со среды, и она продлится до этого понедельника. Пассажирам с билетами и задержками рейсов надо обращаться в центральный офис компании. Если причина задержки рейса по вине авиакомпании, то потерянный день компенсирует авиакомпания», — сообщили в Bravo. Компания пояснила, что с 27 июня из-за туроператора отменены все рейсы в Тунис.

Напомним, 29 июня белорусские туристы почти сутки провели в аэропорту «Борисполь». Рейс на Хургаду авиакомпании Bravo был задержан на 10 часов, а когда все же вылетел, через полчаса командир судна сообщил о возвращении в аэропорт вылета. Самолет обещали починить за час, но пассажиры стали возмущаться и требовать заменить борт. Вызвали милицию и написали коллективный отказ от полета из-за неисправности самолета. В авиакомпании Bravo Airways, которая выполняла рейс, заявили, что причиной возврата самолета стала техническая неисправность и замена экипажа, так как он уже выработал свою норму часов. В итоге после часа ночи судно все же поднялось в воздух, однако улетели не все.