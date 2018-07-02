Найдены идеальные пляжи для отдыха с детьми 2.07.2018, 8:35

1,244

Списка хватит на все лето.

Составьте в одно предложение слова «дети» и «отдых», и вам непременно придет на ум длинная полоса чистейшего песка, омываемая спокойными голубыми водами теплого и чистого моря. Малыши действительно любят проводить часы на пляже, строя замки из песка, вбегая и выбегая по 10 раз в минуту в море, перепрыгивая волны и наслаждаясь миксом из свободы, солнца и мороженого. Самое время узнать топ-10 пляжей, которые способны подарить массу веселья, радости и приятных воспоминаний, которых хватило бы на целый год вперед, пишет tonkosti.ru.

Каттолика, Эмилия-Романья, Италия

Пляжам Адриатического побережья Италии никогда не присуждалось статуса «лучших», хорошие — и только. Однако в последнее время ситуация начинает меняться. Например, уютная Каттолика сейчас считается одним из идеальных вариантов для отдыха с детьми. Чистое море, пологий вход в воду и просто неисчисляемое количество развлечений для детей на протяжении всего побережья и в самом городе — тому прямое доказательство.

Элафониси, Крит, Греция

Идеальные пейзажи этого пляжа вполне могли являться вам во сне... Спокойные воды, фантастический песок, миниатюрный островок напротив, который так интересно исследовать в знойные обеденные часы, а также ласковое солнце, счастливые глаза ребенка, и следующий отпуск, готовы биться об заклад, вы проведете именно на Крите.

Остров Коронадо, Сан-Диего, Калифорния

Не просто пляж, но целый «водный мир», это идеальное песчаное побережье около отеля Coronado в Сан-Диего как нельзя лучше подходит для отдыха с детьми. В отличие от всех остальных пляжей Сан-Диего, здесь запрещено употреблять алкоголь. Ближайшие шумные и опасные водные виды спорта, такие как байки, находятся в 15 милях ниже по берегу. Не стоит долго раздумывать: бегом на паром, чтобы провести идеальный день на этом пляже с малышами.

Бопхут и Чавенг, остров Самуи, Таиланд

Таиланд может похвастать просто несметным количеством прекрасных пляжей, так что выбрать лучший здесь решительно невозможно. Но мы попробуем. Пляж Бопхут, что в 19 милях к северу от Чавенга, вполне может заслужить это звание, благодаря своему идеальному песку и пологому входу в воду. Но все же здесь, пожалуй, слишком тихо для детей. А вот Чавенг, предлагающий своим отдыхающим вкусные забегаловки, развлечения всех сортов и массу детишек со всего мира для совместных игр, вполне заслуживает статуса «лучшего пляжа для отдыха с детьми».

Кальви, Корсика, Франция

Протяженный песчаный пляж Кальви, который постепенно спускается к изумительным лазурным водам, хорошая инфраструктура и масса симпатичных городков вокруг для полуденных экскурсий — вот что делает этот пляж идеальным для отдыха с детьми.

Палолем, Гоа, Индия

В отличие от других популярных пляжей Гоа, таких как Бенаулим, Колва, Калангут или Анджуна, побережье Палолема находится в маленькой защищенной бухте, благодаря чему здесь приютилась спокойная и комфортная лагуна, не имеющая аналогов от Кералы до самого Мумбая.

Роскошный песок, развитая инфраструктура, а также множество отелей и ресторанов, которые рассчитаны на отдых именно семейных туристов — в наличии.

Крэндон-Парк-Бич, Майами, США

Огромный протяженный песчаный пляж в форме лагуны, спокойные воды, развитая инфраструктура и масса развлечений — уже много лет подряд Майами стойко держится в топ-10 лучших курортов для отдыха с малышами.

St Georgios, остров Наксос, Греция

В пешей доступности от миниатюрной столицы острова Наксос Хоры находится пляж Святого Георга — один из лучших во всей Греции. А его лазурные, кристально чистые воды делают это место идеальным для отдыха семей с детьми. Наксос, как и все острова Киклад, может предложить массу (может быть сотни) великолепных пляжей для малышей всех возрастов — от младенцев до подростков, но этот из года в год остается фаворитом.

Плайя-Норте, Исла-Мухерес, Мексика

Повернутый прочь от суровых карибских ветров, этот пляж предлагает идеально спокойное море для детей всех возрастов. Остров Исла-Мухерес, расположенный близ популярного мексиканского курорта Канкун, предлагает покинуть шумные отельные комплексы на материке, чтобы насладиться чистейшим белым песком на этом острове покоя, название которого переводится весьма изысканно — «остров Женщин».