Житель Гродно сделал уникальный гид по закрытому форту
- 2.07.2018, 8:51
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Теперь каждый может увидеть тайны гродненских бункеров, не выходя из дома.
Теперь необязательно записываться в туристическую группу, чтобы посмотреть форт № 4 Гродненской крепости, вход в который закрыли 2017 году, пишет planetabelarus.by.
Фотограф Иван Цыркунович создал виртуальный тур по форту из 16 панорам, выполненных внутри и снаружи. На создание тура фотографу понадобилось около двух недель.
Форт № 4 – единственный полностью сохранившийся из всех фортов Гродненской крепости. 1 ноября 1914 г. форт с инспекцией посещал император Николай II.
«Ранее в этот форт можно было попасть при желании, сейчас это сделать гораздо труднее — появились двери. Чтобы открыть их, нужно заказывать экскурсию», — рассказал Иван.
Иван Цыркунович снимает панорамы с 2009 года. За это время у фотографа накопилось огромное количество виртуальных туров достопримечательностей Гродненщины и Беларуси. Иван уже создал виртуальные туры по фортам № 1 и № 7. В планах у фотографа — отснять все форты Гродненской крепости.
«Мне нравится такой вид съемки, он более информативен. Есть эффект присутствия, а чтобы еще больше проникнуться, можно все это просмотреть через VR-очки», — добавил фотограф.