Житель Гродно сделал уникальный гид по закрытому форту 2.07.2018, 8:51

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Фото: fortressgrodno.by

Теперь каждый может увидеть тайны гродненских бункеров, не выходя из дома.

Теперь необязательно записываться в туристическую группу, чтобы посмотреть форт № 4 Гродненской крепости, вход в который закрыли 2017 году, пишет planetabelarus.by.

Фотограф Иван Цыркунович создал виртуальный тур по форту из 16 панорам, выполненных внутри и снаружи. На создание тура фотографу понадобилось около двух недель.

Форт № 4 – единственный полностью сохранившийся из всех фортов Гродненской крепости. 1 ноября 1914 г. форт с инспекцией посещал император Николай II.

Фото: fortressgrodno.by

«Ранее в этот форт можно было попасть при желании, сейчас это сделать гораздо труднее — появились двери. Чтобы открыть их, нужно заказывать экскурсию», — рассказал Иван.

Иван Цыркунович снимает панорамы с 2009 года. За это время у фотографа накопилось огромное количество виртуальных туров достопримечательностей Гродненщины и Беларуси. Иван уже создал виртуальные туры по фортам № 1 и № 7. В планах у фотографа — отснять все форты Гродненской крепости.

Фото: fortressgrodno.by

«Мне нравится такой вид съемки, он более информативен. Есть эффект присутствия, а чтобы еще больше проникнуться, можно все это просмотреть через VR-очки», — добавил фотограф.