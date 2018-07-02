Сельчанка: Чиновники мне с насмешкой говорили брать лопату и копать яму на улице 5 2.07.2018, 8:59

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История борьбы белоруски с ЖКХ.

Жительница деревни Суринка Оксана Ильясова проживает на улице Центральной 54/a, и уже который месяц добивается от местной власти ремонта канализации в многоквартирном доме. Пока все безрезультатно, пишет «Газета Слонимская».

Проблема началась еще в мае, когда туалет и ванна в квартире Оксаны начали заполняться фекалиями. Женщина вместе с другими жильцами дома обратилась в Слонимское ЖКХ, с просьбой устранить проблему, где ей порекомендовали адресовать свою проблему в агрохозяйство, что она и сделала. Однако сельхозпредприятие не взялось помочь людям, отправив страдальцев обратно в ЖКХ. Оксана устала жить в невыносимых условиях, которые лишают ее комфорта.

— Они мне с насмешкой говорили: «Бери лопату, копай яму на улице, там справляй нужду и закапывай»,— сказала при встрече корреспонденту женщина.

На вопрос, кто так жестоко над ней насмехался, женщина не ответила, но то, что над ее проблемой местная власть лишь посмеивается, не скрывает.

Из подвала дома жильцы уже давно вынесли все заготовки, так как хранить их в условиях антисанитарии невозможно. Они не знают, как добиться от чиновников решения проблемы.

— Я не могу даже постирать свои вещи, достало уже все,— говорит Оксана.

Жильцы также рассказали, что в аварийном доме давно пора менять трубы, только вот никто это делать не торопится, хотя жильцы исправно платят за все услуги и капремонт.

— Наш дом аварийный: трубы менять давно пора, окна открыть нельзя, так как мы боимся, что рамы вывалятся. Но до наших проблем нет никому дела, — с сожалением замечают сельчане.