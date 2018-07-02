На грани бунта 5 2.07.2018, 9:11

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Дешевые лепешки продают в магазинах с черного хода.

Фото с сайта www.azatlyk.org

В еще одной стране бывшего СССР вызревает революционная ситуация.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил свой 61 день рождения. Торжественные мероприятия прошли на фоне острейшего финансового кризиса в стране, очередей за дешевым хлебом и слухов об ухудшении здоровья главы государства. Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) для стабилизации экономики рекомендовал Ашхабаду начать конвертацию национальной валюты. Если этого не произойдет, не исключены бунты. Сам туркменский лидер собирается в Казань на ЧМ-2018, пишет «Независимая газета».

Бердымухамедова в Туркменистане называют Аркадаг, что значит Покровитель – он единолично правит страной уже 11 лет. Он не только президент, но и глава правительства, лидер правящей Демократической партии, доктор медицинских и экономических наук, академик, писатель, поэт, певец. А еще туркменский лидер ратует за здоровый образ жизни. Нынешней весной он пересадил туркменистанцев на велосипеды и ввел в моду велопробеги. Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ) в конце весны сообщило о 30-километровом заезде, в ходе которого глава государства осмотрел Ашхабад.

Впрочем, велосипед может потеснить гоночный автомобиль. На днях ТДХ распространило видеоролик, где глава государства на основе собственных чертежей собрал «высокоскоростной спортивный внедорожник» и испытал его возможности в тестовых заездах вместе со своим сыном Сердаром.

«Туркменские власти, рассказывая о достижениях Бердымухамедова, пытаются таким образом скрыть внутренние проблемы в стране – финансовый и продовольственный кризис. В том числе проблемы со здоровьем главы государства. По некоторым данным, семья Бердымухамедова готовится покинуть Туркменистан. На это указывает и то обстоятельство, то за последний месяц президентский Boeing сделал три рейса в Германию», – сказал «НГ» председатель правления Общества русско-туркменской дружбы «Соотечественник» Максат Сапармурадов.

«Пока это выглядит как слух, поскольку на 6 июля намечен визит президента Бердымухамедова в Казань, куда он приглашен на четвертьфинал футбольного чемпионата. Встречи на высшем уровне с российским руководством не планируются, но возможны контакты на уровне руководства Татарстана. Во всяком случае, отказа от приглашения еще из Ашхабада не поступало. С другой стороны, такого рода информация о том, что со здоровьем туркменского президента не все в порядке, имелась и раньше. И полагаю, что чем больше из Ашхабада идет фейковых новостейо том, что он вместе с сыном собрал гоночный автомобиль, говорит о том, что такого рода информацией пытаются создать ауру превосходного состояния здоровья и атмосферы благополучия вокруг президента и скрыть нежелательные для широкой публики обстоятельства», – сказал «НГ» политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

Между тем, по информации радио «Азатлык» (туркменская служба Радио «Свобода») ситуация в стране выходит из-под контроля. В государственных магазинах в столице Туркменистана с каждым днем увеличиваются очереди за продуктами. Чтобы их скрыть, магазины торгуют с черного хода. В областях хлеб продают по паспорту, а в очередь за мукой записываются на месяц вперед. Дефицит и значительный рост цен на продукты питания в Туркменистане наблюдаются на фоне резкого скачка стоимости доллара на черном рынке. В начале июня курс американской валюты достиг исторического рекорда и составил 29 манатов.

«Финансовый кризис, который начался в 2016 году, сегодня усиливается. Курс доллара несколько стабилизировался и держится на уровне 18–19 манатов за доллар. При этом официальный курс установлен на уровне 3,5 маната. Однако денег в казне нет. Ряд иностранных компаний не могут получить свои деньги. Только турецким компаниям Ашхабад задолжал 5–6 млрд долл. Бердымухамедов после победы Эрдогана на выборах отметился лишь поздравительной телеграммой. Причина охлаждения отношений с Турцией – Анкара отказала Ашхабаду в финансовой помощи», – считает Максат Сапармурадов.

Житель Ашхабада, с которым «НГ» удалось связаться, рассказал, что «кризис есть, но финансовое положение перестало ухудшаться». По словам источника, есть сведения, что власти наращивают валютные запасы в стране. «По рекомендациям ВБ готовятся, но пока не решили точно, когда открывать конвертацию маната. Но как только она начнется, экономика оживет. Финансовый кризис и разрыв между курсами маната – официальным и реальным – больно ударил по всему обществу, так как зарплаты повышались в среднем на 5–10%, а разница в покупательной способности упала сначала в 2, потом в 3 и 4 раза соответственно. Если три-четыре года назад у рядового учителя зарплата соответствовала 300–500 долл., то сейчас она едва достигает 100–150 долл.», – сказал собеседник «НГ».

Что касается «хлеба по паспорту», то, по его словам, это редчайший случай. Источник «НГ» отметил, что реальный кризис существует и связан он сразу с несколькими факторами. Первый и самый главный – системная проблема с дефицитом квалифицированных кадров. Они подбираются не по квалификации, а по лояльности президенту и родственному признаку. Второй фактор – волюнтаризм президента и его низкая квалификация как руководителя. Отсюда культ личности и нетерпимость к иному мнению. Как результат – целый ряд фатальных, неверных решений, приведших к обрушению экономики. Третий фактор – падение цен на углеводороды и снова – целый ряд неудачных внешнеполитических решений, продиктованных некомпетентностью руководства МИДа, крайне персонифицированной мотивацией внешней политики. Это привело к конфликтам с Ираном, Россией и Китаем. Что, в свою очередь, отразилось на экономических связях с этими странами, а они были единственными покупателями туркменского газа. Плюс никому не нужные и высокозатратные мероприятия – Азиатские игры, строительство инфраструктуры и необходимость тратить огромные средства на ее обслуживание.

«Всю полноту этих трат сейчас перенесли на население, которое привыкло к дотациям на товары первой необходимости и услуги тоже, сейчас все это почти ликвидировано. Но ропот населения связан именно с утратой доступа к товарам по низкой цене, учитывая, что зарплаты упали, а товары остаются только по реальным, рыночным, коммерческим ценам. А мелкооптовая торговля пока не успевает развернуться и заполнить эти ниши», – добавил собеседник. По его словам, самые большие проблемы не столько с продуктами, сколько с лекарствами. Отсутствуют целые категории лекарств – сердечные, для женского здоровья, препараты для диагностики. Власти стараются заменить что-то местными суррогатами, препаратами неизвестного происхождения, но это вызывает другую череду проблем. Плюс максимально коррумпированная система получения лицензий. Главный вопрос на таможне при прохождении контроля: «Везете ли вы лекарства и сигареты?»

Ситуация обостряется, и эксперты не исключают возникновения бунтов, причем поводы могут быть разными.