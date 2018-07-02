Костевич: База «тунеядцев» создается по графику 6 2.07.2018, 9:18

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Фото: tut.by

Министр труда рассказала, как идет «работа» по реализации декрета №1.

Работа по реализации декрета №1 идет в соответствии с запланированным графиком.

Об этом заявила в эфире канала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БелТА.

"В мае министерство и я лично выезжали в регионы, встретились с председателями комиссий и их членами, председателями обл- и райсоветов, заместителями председателей райисполкомов. Рассказали друг другу, в каком графике будем работать. Конечно, всех волнует формирование базы данных - по срокам, по наполняемости. Но работа идет, налажено взаимодействие", - сказала Ирина Костевич.

Данная база незанятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря этого года, чтобы уже с 2019-го включенные в нее люди возмещали услуги по полной стоимости.

На сегодняшний день на основе примерного положения о постоянно действующей комиссии в регионах приняты собственные положения, актуализирован состав таких комиссий. Всего в республике их действует 143.

Многие уже определили график работы, разместив эту информацию на интернет-ресурсах.

"За пять месяцев этого года в комиссии обратилось около 4 тыс. человек. Конечно, нет такой активности, которая была в прошлом году", - добавила Ирина Костевич.