В отпуск за границу: самые актуальные советы таможни для белорусов 4 2.07.2018, 9:28

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Какие таблетки под запретом и почему ракушки из Турции могут стать проблемой.

Накануне отпуска или поездки на выходные за границу у вас могут возникнуть закономерные вопросы: как быть с дорогим фотоаппаратом, чтобы не пришлось платить за него пошлину, можно ли привезти из Турции ароматные специи, купленные на рынке, и с каким количеством алкоголя вас без проблем пропустят на границе. Журналисты kp.by собрали 10 наивных вопросов и адресовали их Татьяне Линник, инспектору отдела идеологической работы Минской региональной таможни.

Сколько вещей я могу привезти домой из путешествия?

Путешественникам, которые выезжают за границу не чаще, чем раз в три месяца, можно везти в Беларусь вещи до 50 кг и стоимостью 1500 евро. А вот тем, кто выезжает за пределы страны чаще, разрешено чуть меньше: товары до 300 евро или весом не больше 20 кг. Если превысили лимит, нужно подать декларацию на товары и заплатить таможенную пошлину.

Если планируете покупать дорогие вещи, лучше выбирать для поездки самолет: там лимиты намного выше. Без дополнительной платы можно провозить вещи до 50 кг и стоимостью до 10 000 евро в эквиваленте.

И при выезде, и при въезде придется задекларировать наличные, если их у вас больше 10 000 долларов.

И не забудьте: если везете с собой то, что нужно декларировать, выбирайте красный коридор.

Как понять, сколько мне придется заплатить?

Платить придется только за те вещи, которые превысили лимит. А именно - 30% от стоимости товаров, но не меньше 4 евро за килограмм в части превышения. Плюс ко всему нужно заплатить еще 10 рублей - это сбор за таможенные операции.

Нужно ли декларировать дорогой фотоаппарат, который я везу с собой в поездку?

Если взяли в путешествие дорогую вещь, например фотоаппарат, видеокамеру или ноутбук, прихватите и документы (техпаспорт, гарантийный талон и др.), которые подтверждают, что вы купили вещь в Беларуси. Если же документов нет, на таможне советуют подавать пассажирскую таможенную декларацию (в двух экземплярах), которая при возвращении домой подтвердит, что эти вещи вы вывозили из Беларуси, а не купили в другой стране. Оформление таможенной декларации бесплатно.

А тем, кто за границей покупает дорогие предметы, Минская региональная таможня рекомендует сохранять чеки до того, как пересечете границу. Это позволит быстро и без проблем пройти таможенный контроль.

Хочу привезти семье и друзьям из Италии вино. Сколько бутылок можно провозить?

Сразу оговорим, что больше 5 литров в Беларусь ввозить нельзя. Бесплатно провезти можно три литра алкоголя. Если вы хотите ввезти, к примеру, 4 литра, нужно будет заплатить 10 евро за «лишний» литр и еще 10 рублей - это сбор за совершение таможенных операций. Естественно, это касается только взрослых людей, которым уже исполнилось 18, - несовершеннолетним провозить алкоголь нельзя.

Что касается сигарет, то их разрешено ввозить 200 штук, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. Либо ассортимент, но не больше 250 граммов на человека. Превышение лимитов запрещено - сигареты придется попросту оставить на границе, а еще заплатить штраф.

Купил за границей большой холодильник. Мне нужно будет за него что-то платить? А за табуретку из «Икеи»?

Если вы везете одну неделимую вещь, которая весит больше 35 кг (например, холодильник, стиральная машина), нужно заплатить 30% от ее стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса. При этом неделимой вещь будет считаться, даже если вы везете ее в разобранном виде. За табуретку платить ничего не нужно.

Хочу угостить коллег польскими куриными колбасками. Но знакомые расстроили, что продукты провозить нельзя и их придется выбросить в мусорку на границе. Это правда?

Мясные изделия подлежат ветеринарному контролю. Ввозить колбасу в Беларусь не запрещено, но продукты должны быть в заводской упаковке и весить не больше 5 кг. Если вес превышает 5 кг, потребуется ветеринарный сертификат. При этом страна-производитель должна быть с благополучной эпизоотической ситуацией. Сырое мясо провозить нельзя.

Не забывайте, что у страны, откуда вы везете продукты, могут быть свои правила.

А вот овощи, фрукты, орехи, ягоды, крупы в Беларусь можно ввозить до 5 кг. Если превысили лимит, будьте готовы показать таможеннику фитосанитарный сертификат. Если очень уж нужно именно 6 кг персиков, документы просите у продавца, у которого покупаете фрукты.

Мне каждый день нужно принимать таблетки. Придется взять их с собой и в отпуск. Но слышал, что не все лекарства пропустят на таможне.

В Беларусь можно ввозить лекарства, которые содержат психотропные или наркотические вещества в количестве не больше 90 разовых доз - для психотропных препаратов, и не больше недельной потребности - для лекарств, которые содержат наркотические средства. Например, такие препараты, как «Нурофен», «Модафинил», «Трамадол», «Диазепам», «Клоназепам», «Фенобарбитал», содержат наркотические и психотропные вещества. Если вы везете такие таблетки, проходить таможню надо по красному коридору, задекларировав лекарства.

При этом обязательно имейте при себе выписку из медкарты (заверенную подписью главного врача и печатью поликлиники или медцентра), копии бумажных рецептов, заверенные оригинальной печатью врача. Таблетки обязательно должны быть в заводской упаковке.

Если вы обратились за медпомощью в другой стране и врач выписал какой-то препарат, имейте в виду, что рецепт должен быть переведен на русский или белорусский язык и нотариально заверен, если вы собираетесь покупать по нему лекарства и провозить их через границу.

Могут ли вызвать подозрения у таможенников приправы или чай, если они не в фирменной упаковке, а куплены на рынке?

Действительно, эти продукты лучше покупать в заводской упаковке. У сотрудников таможни могут возникнуть сомнения - в таком случае они имеют право назначить таможенную экспертизу. А это определенно задержит ваше прохождение границы.

Собираюсь взять с собой в поездку собаку. Нужно ли оформлять какие-то документы, чтобы нас с питомцем не развернули на границе?

Да, документы понадобятся, так что поездку с домашним животным лучше планировать заранее. Вам нужно будет иметь при себе международный ветеринарный паспорт (его можно получить у ветеринара - в паспорте должна быть отметка о том, что собаку осмотрели в течение 5 дней перед поездкой).

Если выезжаете с собакой, выбирайте красный коридор и заполните пассажирскую таможенную декларацию в 2 экземплярах.

Полный список запрещенных к ввозу/вывозу товаров, всю информацию о таможенном законодательстве ЕАЭС можно найти на сайте www.customs.gov.by.

Ракушки из Турции и копеечная книга, похожая на антиквариат, могут обернуться проблемами

Правила некоторых стран могут показаться неожиданным и застать вас врасплох уже на границе, поэтому с ними стоит ознакомиться заранее. Например, из Турции не стоит вывозить ракушки, кораллы и даже обычные на первый взгляд камни с пляжа. Сотрудники таможни вполне могут посчитать их археологической ценностью и отобрать, а вас задержать.

Из Таиланда запрещено вывозить статуэтки Будды выше 13 см. С небольшими сувенирами, которые не имеют антикварной ценности, проблем не должно возникнуть.

Будьте осторожны, покупая в качестве сувениров ретровещицы: это может быть и книга, и настольная лампа, и старинная монета. Таможенники могут попросить у вас документ, подтверждающий, что предмет не имеет исторической ценности. Понятно, что такую бумагу где-нибудь на барахолке вам вряд ли выпишут, но возьмите хотя бы чек, который подтвердит небольшую стоимость вещи. Это правило касается большинства стран.