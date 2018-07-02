Как бывшим минчанам живется в Смолевичах 3 2.07.2018, 9:30

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Фото: onliner.by

Пожалели или нет?

В 2030 году во всех городах-спутниках будет столько зелени, что их не будет видно со спутника, пишет onliner.by.

Каждый человек, кто хоть единожды ходил на работу, получит собственную квартиру или дом. А кому-то еще и денег за это дадут. Лифты будут доставлять прямо к метро, метро проведут к каждому подъезду, а подъезды станут настолько чистыми, что коммунальщики сами будут писать на стенах нецензурные слова — чтобы подозрений не возникало. Кажется, примерно такие перспективы обещал нам проект по освоению городов-спутников? Пока из всего этого найти здесь можно только надписи на стенах. Но еще ведь не все потеряно? Или все?

Смолевичи должны были стать классными. В 2013 году на одной из конференций застройщик предлагал минчанам задуматься о переезде в один из экологичных и перспективных городов-спутников, оставив наконец в покое бездольный Минск. «Ни для кого не секрет: везде в мире люди предпочитают жить за пределами мегаполиса. Для этого, конечно, должна быть развита инфраструктура, автодороги, скоростные поезда. В Смолевичах, Заславле и Руденске мы будем осваивать экологически чистые территории, они находятся в пределах получасовой доступности для минчан», — говорил он. Минчане, может, были бы и не против, вот только ехать оказалось некуда: вместо современных кварталов пока здесь обосновалось всего несколько скромных многоэтажек. Но не будем кривить душой: тут не все плохо.

Смолевичи здорового человека

Когда белорусские архитекторы устали хмурить лбы над вопросом «где еще построить», решили отвлечься и подумать, где НЕ строить. Решили не строить в Минске. Это был далекий 2011-й — время, когда планета еще не успела забыть, кто такой Витас, все подростки смотрели «+100500», а низкобюджетные каналы не находили сил отказаться от клипов группы «Отпетые Мошенники». Именно тогда Смолевичи перестали быть провинцией и превратились в перспективный городок, оказавшийся первым в очереди на превращение в космический рай.

Спустя годы стало понятно: строить посреди поля дорого (да и поле красивое — жалко), поэтому договорились возводить новые дома на территории с уже существующей инфраструктурой. Потом планы подкорректировали, потом еще немного — и вот мы стоим у единственного дома в городе, построенного для минчан. Зато граффити на нем красивое.

Этот дом сдали только в 2015 году — примерно на полтора года позже обещанного. На момент начала стройки «квадрат» стоил около $560. К тому же выдавались льготные кредиты под 6—7% годовых, а банк кредитовал не 15, как в Минске, а 20 квадратных метров на каждого человека. По ходу строительства стоимость метра несколько раз изменялась, однако в конечном итоге все равно оказалась куда ниже минской. О качестве строительства этого дома мы расскажем ниже, пока же — смотрим со стороны.

Сегодня в округе всего две построенные многоэтажки, еще одна вот-вот должна быть закончена. Дворы совершенно обычные, чистые, ничем не отличающиеся от любого в Каменных Горках.

Зелени, само собой, почти нет. Люди выкручиваются как могут.

Под домом современная детская площадка. Еще одна уже обустроена у строящегося дома, но ее зачем-то перекрыли строительным забором. Почему бы не пустить забор на несколько метров дальше — не совсем понятно. Вероятно, всесильный ГОСТ так сказал.

Буквально в нескольких десятках метров от многоэтажки блестит на солнце красивое водохранилище с обустроенным пляжем. На желтом песке загорают девушки, гуляют мамы с детьми, засматриваются на воду парочки и ловят рыбу усталые отцы. У края водоема есть небольшой остров, почему-то названный Лосиным.

На пляже обустроена спортивная площадка, вполне неплохая и, видимо, востребованная: не успели мы к ней подойти, как в сторону турника выдвинулись два любителя творчества группы «Брутто» с гантелями в жилистых руках. Не считая спортивной площадки, особой инфраструктуры на пляже нет, но это не беда.

Большую часть городка занимают частные дома, растекшиеся по всему населенному пункту. Небольшой микрорайон, выросший неподалеку от «минского» дома, живет полной жизнью. Масштабная детская площадка в центре двора крепко оккупирована малышней с пластмассовыми автоматами. Юные леди, засевшие на качелях, оживляют летнюю атмосферу принесенной bluetooth-колонкой.

Часть парковки оборудована ограничителями. Хватает ли парковочных мест? Посреди рабочего дня сказать сложно: свободных ячеек вроде бы полно, но некоторые все равно хулиганят и оставляют автомобиль на зеленой зоне. Может быть, потому что она на самом деле желтая.

Свободных квартир здесь так много, что в некоторые просто селят цветы для выработки кислорода ради нужд города.

На одном из домов, кажется, вскоре появится новый мурал. Это ведь незаконченная работа?

Больших магазинов в округе нет, зато много маленьких. Аптека, палатка с фруктами, придомовой продуктовый — у подъезда есть все, что нужно.

Раньше в Смолевичах располагался патриотичный кинотеатр «Родина». Там даже собственный компьютерный клуб имелся. Потом кинотеатр закрыли, а на его месте построили что-то очень модное под названием «Смородина». Во время нашего визита дверь оказалась закрыта, а на стекле красовался листок с информацией о том, что администрация может отказать посетителям в проходе без объяснения причин. Видимо, были прецеденты. На вопрос «что это за место?» проходящие мимо милиционеры переглянулись, заулыбались и сказали, что это ночной клуб. Видимо, тут и правда весело.

Есть в центре и пара-тройка кафешек. Больше городку с 16-тысячным населением и не надо.

В городе есть как минимум четыре автомобиля-такси (именно столько смогли насчитать). Естественно, всех таксистов застали в теньке с сигаретой в зубах — здесь особо не разгуляешься.

Местный универмаг настолько хорош, что ближе к вечеру к нему поспешил даже Ленин.

У Смолевичей есть собственный футбольный клуб, с этого года выступающий в высшей лиге. Благодаря футболистам жители городка получили стадион — цивильный, симпатичный и дорогой, конечно.

В целом Смолевичи — довольно аккуратный и дружелюбный городок. Он чище и ухоженнее других спутников Минска, здесь создана инфраструктура первой необходимости. К тому же добраться отсюда до Минска совсем не сложно: маршрутки можно ловить без расписания, сюда ходят как обычные электрички, так и комфортные «штадлеры», а автомобильная трасса позволяет добраться буквально за полчаса.

Здесь определенно можно жить. Однако пока Смолевичи лишь на сантиметр придвинулись к космическому статусу, и особых изменений в ближайшем будущем не предвидится.

Смолевичи курильщика

Внешний вид Смолевичей здорово отличается от его внутреннего мира. Несмотря на внешнее благополучие свежезаселенных домов, местные жизнью здесь не слишком довольны.

— Как вам тут живется? — подходим с простым вопросом к стоящему возле автомобиля мужчине.

— Как живем? Хреново живем, — задорно смеется белорус с загорелым лицом. — Вода — г…, обслуживание — г…., дом — г… Чему тут радоваться? А если серьезно, то проблем хватает. Мы здесь не живем, просто к теще приехали: она тут квартиру получила. Я как сюда ни приезжаю, все время какие-то косяки. Свет отключают чуть ли не раз в неделю. Почему — не знаю, но бесит. Вода идет настолько ржавая, что на ней даже суп варить страшно, не то что сырой пить. Пожалела теща, сильно пожалела. Но теперь-то что делать? Надо жить.

О плохой воде и постоянных перебоях электричества здесь все говорят в один голос. Местные уверяют, что эти проблемы не решаются годами, а коммунальщики только создают видимость каких-то действий.

Юрий с семьей живет здесь уже два года. В Смолевичах он не разочаровался. Но только потому, что ничего сверхъестественного от них и не ждал.

— Здесь нормально, но от привязки к Минску все равно не уйдешь. Работы в Смолевичах нет, хотя мы были бы счастливы не наматывать по 30 километров в одну сторону каждый день, — делится Юрий, вышедший на прогулку с двумя дочерьми.

— Что касается самого дома, то проблем много. В первую очередь — это вода. Я сейчас с детьми на больничном сижу, поэтому проблему ощущаю лучше обычного: сливать за день не успевают, поэтому идет невероятно ржавая. Из-за этого у нас уже дважды ломалась стиральная машина, в негодность пришли все соединения как на кухне, так и в ванной. Соседей успели залить из-за этого, смеситель поменять… Это большая головная боль для всего дома, но сделать коммунальщики почему-то ничего не могут. Сейчас вроде обещают передать на баланс другой организации, но я не в курсе подробностей, — рассказывает мужчина.

Со слов Юрия, почти столь же остро стоит вопрос и с перебоями электроэнергии: свет отключается минимум дважды в месяц. Хотя в последнее время коммунальщики, как объясняют местные, хотя бы предупреждающие объявления вешать стали. Может, принтер купили?

Новые дома по-прежнему выглядят одиноко, словно наглые сорняки, вымахавшие посреди пустыни: панельки построены прямо посреди огромного поля. С появлением двух новых домов ситуация слегка улучшилась, но кардинальных изменений не произошло. Находиться здесь как минимум неуютно.

Когда дом едва сдали, в округе бегали целые своры бродячих собак, усиливавших постапокалиптическую атмосферу микрорайона. Сейчас собак мы не нашли, зато нашли их базу. Они точно где-то рядом.

Старожилы рассказывают, что в давнишние времена плитки хватало на весь тротуар, но потом дорожка выросла. Теперь это самый модный тротуар в «подкатах».

А вот знаков здесь не жалеют. Разобраться что к чему непросто, но это не главная беда. Ведь если здесь поставили лишние, значит, где-то их не хватило?

Большая транспортная проблема Смолевичей — это железная дорога, перерезающая практически весь город. Торопясь на работу, жители городка всегда рискуют застрять на переезде.

А без машины здесь сложно, особенно минчанам. Как рассказал нам Юрий (тот парень, что выше гулял с дочками), без машины жить дорого: общественный транспорт совсем не дешевый.

— Билет на маршрутку стоит 2,5 рубля. На работу — с работы — 5 рублей. На семью из двух человек — минимум 200 рублей в месяц. А если еще посчитать метро и наземный транспорт в Минске — совсем грустно становится. Поэтому недавно мы с женой решили потратиться на вторую машину и не париться по этому поводу — так действительно дешевле выходит. Да и проще, — поделился Юрий.

Называть продуктовые женскими именами — прошлый век. Смолевичи в плане нейминга шагнули намного дальше. А точнее в сторону.

Особых достопримечательностей в Смолевичах нет. Зато есть два «Евроопта» и современный банк. Что важнее — вопрос спорный.

Центр выглядит весьма предсказуемо. Самое яркое здание в городе, кажется, принадлежит МЧС.

Настроение центральной части города весьма сдержанно: серые (хотя и новые) административные здания, угрюмые таблички, разрисованный дом культуры — наверняка с невероятно увлекательной программой.

Зато школа нетипичная. Внешне она почему-то больше напоминает швейную фабрику или исправительную колонию, хотя местные и отзываются о ней положительно. Как объяснил нам Юрий, проблема с устройством детей в детские сады и школы здесь актуальна так же, как и несколько лет назад. Ему, например, пришлось прописаться в Минске — здесь не вбиться.

— В целом нас здесь жить устраивает. Конечно, проблем очень много, но они и в Минске есть, — рассуждает Юрий. — Кроме того, надо учитывать цену на жилье и понимать, что это скажется на качестве каких-то услуг. Может, местные власти все же активизируются и решат хотя бы главные проблемы, а с остальным со временем что-то решится. Надеюсь.