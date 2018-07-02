Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил об отставке 2.07.2018, 9:45

Фото: AFP 2018 / Thomas Kienzle

Однако перед этим политик последний раз попытается договориться с канцлером Меркель.

Министр внутренних дел Германии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил на заседании руководства партии, что в течение ближайших трех дней намерен покинуть обе эти должности, сообщает dw.com.

В понедельник Зеехофер собирается предпринять последнюю попытку уладить противоречия по миграционной политике с Ангелой Меркель (Angela Merkel). В зависимости от итогов переговоров он намерен решать вопрос о своем политическом будущем, заявил министр.

В течение почти восьми часов президиум ХСС и представители земельной группы партии фракции ХДС/ХСС в бундестаге обсуждали возможные последствия спора с Христианско-демократическим союзом вокруг мигрантов. Зеехофер и его сторонники выступили против решений по беженцам, принятых на саммите ЕС. По данным участников совещания, заявление Зеехофера было вызвано тем, что его жесткая позиция по беженцам не нашла полную поддержку собравшихся.

При этом глава земельной группы ХСС в бундестаге, бывший министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) не хотел бы принимать отставку Зеехофера. Речь Добриндта нашла бурную поддержку в зале. На посту главы ХСС Зеехофер находился с 2008 года. В должности главы МВД политик не проработал и ста дней.

Зеехофер предложил не пускать беженцев без документов

Споры с братской партией ХДС начались в июне, когда глава МВД ФРГ представил план, предусматривающий меры по ограничению притока беженцев в Германию и содержащий 63 пункта, с 62 из которых глава ХДС и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была согласна.

Единственная спорная мера - запрет на пересечение немецкой границы для беженцев без документов, или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Меркель настаивает на европейском решении проблемы и считает, что предложение Зеехофера противоречит европейским нормам предоставления убежища и несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

Саммит ЕС о беженцах

На саммите Евросоюза, прошедшем 28-29 июня, его участники согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.