Диалоги с россиянином об истории Беларуси 10 Вероника Белова, «Солидарность»

2.07.2018, 9:52

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Какие удивительные хитросплетения бывают порой в головах наших восточных соседей.

Скандальная публикация в «Новой газете» российской журналистки, которая нелестно отозвалась о белорусах и белорусском языке, заставила вспомнить недавнюю историю из жизни. Случай свел меня с одним россиянином на мероприятии в крупном европейском городе. Сразу оговорюсь, это был интеллигентный человек с высшим образованием, местами даже начитанный.

Общение в целом оставляло приятное впечатление. До тех пор, пока речь случайно не зашла про белорусскую историю и язык.

Признаюсь, если бы мне кто-то пересказал то, что я услышала своими ушами, я бы не поверила.

О Великом Княжестве Литовском

В какой-то из дней, когда беседы про погоду, литературу и футбол себя исчерпали (темы политики я сознательно старалась не касаться), речь случайно зашла про историю. И вот в тот момент, когда с моих уст слетело упоминание про ВКЛ, мой собеседник сделал круглые глаза:

— ВКЛ? А белорусы тут причем?

Я попыталась что-то объяснить про наше древнее государство, но была тут же остановлена на полуслове.

— Белорусы не смогли защитить себя от завоевателей — вот вам и весь ВКЛ!

На всякий случай я решила уточнить, каких «завоевателей» имеет в виду мой русский коллега, дивясь его невероятной самокритичности.

— Как каких? Ну, литовцев, поляков... Вас же там потом еще и поляки захватили, — блистал знанием истории россиянин. И да, если бы не мы, русские, так и не имели бы сейчас своего государства.

Об СССР

— Советский союз — это большая ошибка, — заявил собеседник.

Я хотела было поддержать его рассуждения, но он продолжил:

— СССР практически стер русскую нацию. Мы стали каким-то людьми без роду без племени. Русский язык, русская культура пришли в упадок.

— А разве русская культура не насаждалась в союзных республиках? Как же процесс русификации, попытка сделать из СССР один большой русский народ?

— Русификация? Первый раз слышу об этом. Можно подумать, вас насильно заставляли разговаривать по-русски.

— Представь, так и было. Белорусские школы закрывали.

— Никогда не поверю, что такое могло быть. Мне кажется, Советский союз, наоборот, дал вам, белорусам, свою культуру, литературу, вы смогли развиваться только в СССР. А вот мы, русские очень сильно пострадали от всего этого. Благо, сейчас русская нация поднимается с колен.

О Беларуси и Белоруссии, русских и россиянах

— Вот вы придумали себе название «Беларусь», тогда как в русском языке нет соединительной гласной «а».

В качестве аргумента я напомнила заключение топонимической комиссии ООН, в котором четко прописано, что название нашей страны «Беларусь».

— Зачем мне чье-то заключение, если есть правила русского языка?

— Белорусы решили, что хотят так называться, и даже закрепили это законодательно. В конце концов, в русском языке и слово «негр» имеется, но ты же не станешь так обращаться к темнокожему, зная, что ему это будет неприятно, — попыталась я зайти с моральной стороны вопроса.

— А как к нему еще обращаться?

О русском величии, Путине и Западе

— Я не сторонник политики Путина. Но я смотрю на всё глобально. Только благодаря Путину русская нация начала возрождаться. Мы сплотились, как никогда, и можем дать отпор врагу.

— А про какого врага идет речь? — попыталась уточнить я, озираясь по сторонам (напомню, наша беседа происходила в одном из городов Европы).

— Да все вокруг. Запад, США. Им не нравится, что мы возрождаемся.

— Падение зарплат и уровня жизни, исключение страны из международных организаций, санкции — это вы называете возрождение? — не выдержала я, хотя сильно не хотела переходить на политику.

— Я же и говорю, что США и Европа делают все, чтобы помешать русским.

— То есть, только в них россияне видят проблему?

— Ну а в ком еще? И, знаешь что, не называй нас россияне. Это звучит оскорбительно. Правильно говорить «русские».

— А чеченцы, мордва, чуваши и другие жители России по вашей логике тоже русские?

— Да чурки они.

Это была последняя наша беседа с представителем возрождающейся нации.

Вероника Белова, «Солидарность»