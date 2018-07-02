Британская авиация нанесла удары по армии Асада 2.07.2018, 9:57

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Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе западной коалиции.

В конце июня королевские военно-воздушные силы Великобритании атаковали правительственные сирийские войска в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.

Об этом пишет The Times.

Бомбардировка велась с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения, отмечает издание. На базу войск, лояльных правителю Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе западной коалиции.

В результате погиб один сирийский офицер, семеро военнослужащих были ранены. Это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля. США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время удара 14 апреля.