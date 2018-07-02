Блогер Андрей Паук потроллил чиновников 2.07.2018, 10:26

Андрей Паук

Активист поместил их фото на майке.

Райотдел милиции Октябрьского района возбудил против местного блогера, члена ОО «БАЖ» Андрея Паука административный процесс по заявлениям заместителя председателя райисполкома Владимира Елисеева и главы дел Валентины Шлапаковой. Чиновники утверждают, что блогер «оскорбил их честь» и «опозорил чувства семьи», сообщает baj.by.

В заявлении Владимир Елисеев написал, что 9 июня, когда в Октябрьском на площади проводился вечер выпускников, Паук (язык и стиль заявления сохранены) «демонстративно ходил, одетый в майку с нанесением фотографий, цветная фотопечать с изображением меня и Валентина Шлапаковой, на которой снизу была надпись «Они любят тебя».

«28 июня я был в отъезде, - рассказал Андрей Паук. - Со мной связался по телефону участковый инспектор Виктор Карпенок и требовал объяснений. Я, конечно, удивился, что чиновники обиделись на свои фотографии на майке, а тем более на надпись ».

Фотографии чиновников райисполкома, объяснил блогер, он взял с официальной местной газеты «Красный Октябрь». Чиновники - публичные личности. Надпись «Они любят тебя», по мнению блогера, указывает каждому жителю, что упомянутые лица «уважают и любят» местных жителей.

«Я старался «выразить уважение» за их важную роль в принятии «судьбоносных решений» для улучшения жизни жителей района. И вот на тебе - обиделись», - добавляет Паук.

Блогеру пока неизвестно, составил ли участковый инспектор против него административный протокол. Дело может ограничиться лишь опросом.

Впрочем, Рудобельские чиновники уже не раз подавали заявления на оскорбление их чести и достоинства со стороны общественных активистов и журналистов. Например, в январе 2017 года Валентина Шлапакова хотела привлечь к ответственности журналиста-фрилансера Константина Жуковского за примененное в отношении ее слова "раба", однако суд Центрального района Гомеля отклонил жалобу чиновницы.