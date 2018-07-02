Брестчанка: А не жирно ли вам будет, господа коммунальщики?! 7 2.07.2018, 10:44

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За коммуналку и 6 дней пользования комнатой в 18 «квадратов» в общежитии белоруска отдала треть своей зарплаты.

«Брестская газета» опубликовала письмо читательницы:

- Хотя за прошлый месяц мы, жильцы общежитий, уплатили лишь малую толику от введенной недавно платы за пользование квадратными метрами, это уже существенно отразилось на нашем бюджете.

Ведь, к примеру, у меня плата за коммуналку и 18 кв. метров комнаты, где проживают два человека, составила около 90 рублей. А это третья часть моей зарплаты.

По решению облисполкома с 26 мая жильцы общежитий платят за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда. В соответствии с утвержденной инструкцией, ежемесячный размер платы зависит от размера базовой величины, местонахождения и категории общежития, а также от площади занимаемого помещения.

Вообще, когда выводили формулу расчета за пользование жилыми помещениями, хоть кто-то подумал о том, что в общежитиях проживают самые малоимущие граждане?! Это семьи с 2-3 детьми, матери которых находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, люди пенсионного возраста. И при этом никаких субсидий. Как им теперь выживать? О них кто подумал?

Если бы государство давало кредиты на строительство жилья под нормальный процент и не отменило некоторые законы, многие из живущих в общагах уже давно бы въехали в свои квартиры. Но, к примеру, два года назад вступил в силу указ Лукашенко №460, который лишил права на первоочередное получение льготного кредита граждан, проживших 10 и более лет в общежитиях. Это значит, государство не заинтересовано в том, чтобы люди выезжали из общаг. А теперь еще из этих добитых собственниками общежитий решило качать деньги?!

Здание общежития по ул. Суворова, 108 строилось еще в советское время, в 1983 году. Система канализационных труб уже устарела и прогнила, окна рассохлись. К тому же здесь жилье совершенно разное по своей комфортности. Есть квартиры, а есть просто блоки, причем они разные, где-то в них по 2 комнаты, а где-то больше. Почему все это не учтено? Общежитию дали первую категорию, подогнав всех под одну гребенку, и теперь, живя в разных условиях, все вынуждены платить за квадратный метр одинаково. Думаю, сделано это потому, что это выгодно владельцу.

Так за что же все-таки платят жильцы общежитий? Нам всегда говорили, что техобслуживание производится в местах общего пользования, тех, что находятся за порогом комнат. Но, например, в нашем общежитии, в блоках и на общих кухнях ремонт и замену саноборудования, замену деталей в электроплитах и покраску стен производят сами жильцы, своими силами и за свои средства. При этом мы исправно вносим еще суммы, зависящие от площади комнаты, которые ежемесячно нам вписываются в жировки в графу «техническое обслуживание». Хотя его, этого самого техобслуживания, как не было, так и нет. Так, получается, все это время мы только за площадь комнат и платили.

А не жирно ли вам будет, господа коммунальщики?! Да за те деньги, что жильцы вносят за общежития, уже давно можно было поставить стеклопакеты, новые электроплиты на кухнях и новые краны в душевых.

Для сравнения возьмите жировки в любом доме. У моих знакомых плата за коммунальные услуги в 3-комнатной квартире с двумя жильцами составляет 87 рублей. Не правда ли, парадокс, что одна комната в общаге теперь обходится куда дороже?!

И еще хочется спросить: если общежития являются зданиями государственного жилого фонда, то почему всегда запрещалось комнаты приватизировать? Почему бы не дать жильцам возможность сделать это сейчас? Чтобы у нас хотя бы был выбор.

По Бресту много старых общаг, где срок эксплуатации зданий превышает 25 лет. А им придали такой статус, словно дом только что сдали в эксплуатацию. Вот и стоят теперь комнаты в добитых общагах, как номера в гостиницах. Если нужны будут подписи для отмены этого неразумного решения о непомерных платежах непонятно за что, мы бы подписались непременно.