Brexit: В Британии разработали новую таможенную модель отношений с ЕС 2.07.2018, 10:41

Правительство предложило «план С» по управлению границами.

Правительство Великобритании разработал третий вариант модели управления границами после того, как страна выйдет из состава Европейского Союза.

Об этом сообщает BBC.

Детали нового плана публично пока не объявляли, но министры обсудят модель на встрече в пятницу. Недавно министры участвовали в горячих дискуссиях, когда пытались выбрать одну из двух предыдущих моделей.

Первый вариант предусматривает таможенное партнерство, что означало бы, что Великобритания применяет тарифы ЕС и правила происхождения для всех товаров, поступающих в страну, предназначенных для ЕС.

Второй вариант предлагает применение новых технологий, чтобы устранить необходимость физических таможенных проверок, где это возможно. Сейчас британское правительство считает, что оба варианта практически или политически недоступны.

Информация о новой модели появилась после саммита ЕС, который на прошлой неделе состоялся в Брюсселе.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что для Британии прозвучал "последний звонок", чтобы согласовать свою позицию относительно Brexit, заявив, что "тяжелые" проблемы не были решены и необходим "быстрый прогресс", чтобы достичь договоренности до очередного саммита в октябре.