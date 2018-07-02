Во Франции 2900 полицейских ищут преступника, сбежавшего из тюрьмы на вертолете 2.07.2018, 11:40

Редуан Фаид

Вертолет приземлился примерно в 60 км от места побега.

Во Франции 2900 полицейских и жандармов были мобилизованы в воскресенье для поиска преступника Редуана Фаида, сбежавшего вчера из тюрьмы на вертолете.

Об этом сообщает Le Figaro.

46-летний Фаид отбывал длительный тюремный срок в тюрьме в 50 км от Парижа. В воскресенье около 11:20 трое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и коктейлями Молотова, помогли ему бежать.

По данным администрации французских тюрем, операция длилась всего "несколько минут" и не привела к ранениям или захвату заложников внутри тюрьмы.

Пилота вертолета взяли в заложники сообщники Фаида. Вертолет приземлился во дворе тюрьмы, не оснащенном антивертолетными сетками. Преступники зажгли дымовые шашки, быстро срезали двери в здание и двое ворот, которые вели в коридор и помещения для посещений.

В тюрьме в помещениях для посещений всегда самая слабая охрана, именно из этого места Фаиду удалось бежать из Лилльской тюрьмы в 2013 году.

Вертолет с Фаидом и его сообщниками впоследствии приземлился примерно в 60 км от тюрьмы, пилота отпустили. После этого они пересели в автомобиль, который впоследствии нашли сожженным на стоянке торгового центра.

Местонахождение преступников неизвестно, ведутся поиски.