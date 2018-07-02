Как минчанка бросила престижную работу и открыла кондитерскую на Тенерифе 1 2.07.2018, 11:50

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Белоруска продала все от платьев до квартиры.

Юлия Панчишина работала руководительницей отдела в крупной компании в Минске – а когда, по ее мнению, достигла потолка, решила открывать бизнес. Она давно хотела кондитерскую и место для нее выбрала далековато от дома… На Тенерифе. Спустя два года все наконец получилось – об опыте открытия кондитерской на острове Юлия рассказала изданию probusiness.io.

– На моей работе меня абсолютно все устраивало: заработная плата, коллеги, новейший офис, руководство, с которым я всегда была на одной волне. Но мне хотелось расти еще дальше, еще шире, начать реализовывать все, что было спрятано внутри, другими словами – уйти в свой проект.

«Почему бы не попробовать открыться там?»

Все просто: я люблю кормить людей. Я испытываю огромную радость, когда доставляю удовольствие через тарелку. Стоит кому-то сказать мне «м-м-м, как вкусно» – раз, два, и я улетаю в космос.

Так что идея открыть кондитерскую возникла еще в Минске. Рынок был свободен, и я не планировала переезжать в другую страну. Но оказалось сложно найти место, соответствующее всем требованиям и санитарным нормам, в рамках моего бюджета.

А толчок посетить Тенерифе был от моих родителей. Я много путешествовала, и они удивлялись, почему моя нога все еще не ступила на этот райский остров. Они и сказали, что с кондитерскими дела там плохи… Когда я собралась туда в отпуск, в голове уже была мысль «почему бы не попробовать открыться там?».

С Тенерифе случилась любовь с первого взгляда. Это идеальный баланс дикой природы и цивилизации. Вулкан, горы, красивейшие леса, мощь океана – и все это в одном флаконе. При этом я всю жизнь хотела попробовать пожить там, где круглый год тепло. Я арендовала машину и изучила остров вдоль и поперек в поисках хорошей кондитерской. Рынок оказался довольно скудным. И я поняла, что хочу вложить все свои ресурсы в то, чтобы открыть здесь классное место.

«Выход был один – делать все самой»

Уволилась я за полгода до переезда и сразу же начала готовиться. Я знала, что будет много поездок на остров, и не хотела, чтобы качество моей работы в компании страдало. Было ожидание приключений и нового этапа, страх, неуверенность, радость от того, что реализуешь идеи и задумки, которые сидели внутри… От страха и неуверенности я старалась уйти и говорила себе: «Меньше думай, больше делай».

Подготовка началась с поиска партнера. Так как опыта в ресторанном и кондитерском бизнесе у меня не было, я понимала, что одна вряд ли справлюсь. Партнера я нашла. Но цена его участия оказалась слишком высока – финансово я не могла ее потянуть. Поэтому выход был один – делать все самой.

Учебы было много – от репетитора по испанскому языку до искусства работы с шоколадом и хлебопечению в белорусской кондитерской студии. Также я просила консультаций у технологов и коллег по цеху. На обучение я потратила около €2000.

Средства на открытие я брала из разных источников. Часть – накопления и сумма от продажи всего нажитого, от нарядных платьиц до двухкомнатной квартиры. Часть – заемные под процент. Часть вложили родители.

«Наценка в среднем составляет 100–150%»

До переезда уже была немного подготовлена почва – открыто юридическое лицо, найдено помещение, составлен ориентировочный план по расстановке оборудования. Расскажу подробнее.

Юридическое лицо. Этим занялась еще до переезда. Местные компании за эту услугу запрашивают €1000−1500, минимальный уставной фонд для ООО в Испании – €3000. На острове их довольно много, и я обратилась по рекомендации туда, где работают русскоязычные девушки.

Как собственник я не могла работать в своей же компании, так как у меня не было разрешения на работу. Поэтому я занялась подготовкой документов к его получению, а на это время наняла директора, который выполнял административные функции.

Помещение. Аренда здесь начинается примерно от €25. Я искала район, в котором проживают местные и эмигранты, в 10−15 минутах на автомобиле от туристической зоны. Сначала оставила заявки в компаниях, которые занимаются коммерческой недвижимостью, и сказала, что вернусь через несколько месяцев. Но, наверное, меня никто не воспринял всерьез – к моему возвращению результат их работы был равен нулю. И тогда же оказалось, что в первой компании было подразделение, которое занималось недвижимостью. Мне показали несколько вариантов, и в самый последний я влюбилась: огромные окна, много дневного света, вид на горы и океан, приятный район. К сожалению, это было офисное помещение. Его полностью пришлось перекроить под кондитерское производство и пекарню. А это дополнительный бюджет, время и нервы.

С переездом началась активная работа – поиск подрядчиков, поставщиков, изучение законодательства. Я продолжила изучать испанский язык, купила машину.

Оборудование производства заказывала в Италии, Испании, Португалии через поставщиков на Тенерифе и Гран-Канарии. Например, итальянская конвекционная печь в 10 уровней с доставкой обошлась в €6200.

Дизайн-проект. По рекомендации я обратилась к дизайнеру, русской девушке, которая проживала на острове. Для меня было важно, чтобы дизайнер знал местный рынок строительных материалов и мебели. Бюджет у меня был ограничен, поэтому был важен и баланс красоты, цены и качества. В итоге проект стоил €1350.

Ремонт. Я наняла местные компании. Выбирала долго и тщательно, со всеми общалась, ездила на их объекты, чтобы проверить качество. Но, к сожалению, этого недостаточно. Почти все разочаровали: срывались сроки, многие работы были выполнены некачественно, некоторые ошибки до сих пор проявляются.

Оказалось, на острове действительно трудно найти строительную компанию, которая выполняла бы работы качественно хотя бы на 70%.

У нас просто изначально разные понятия о качестве. Стены, которые для нас кривые, для них – ровные. Все ошибки канарских строителей впоследствии исправлял строитель из России. А единственная компания, которая от А до Я выполнила работу качественно, – производство мебели на заказ.

Найм. Основной источник поиска сотрудников – группы в Facebook и местный сайт. Также помогают мои местные друзья – сообщают, если на горизонте появляется кондитер или пекарь.

Меню я начала придумывать задолго до открытия. Правда, все менялось раз двадцать. Например, я убрала пару позиций, где в составе были кремы на базе шоколада. Думаю, что они не так популярны из-за теплого климата, гостям хочется чего-то более легкого – фруктового, ягодного.

На финальном этапе мне оказали огромную помощь друзья и коллеги – Елена Скрыган (одна из основательниц кондитерской студии Coup de Coeur) и Смбат Тоноян (шеф-пекарь кондитерской ODI). В сжатые сроки мы отработали вместе на производстве меню и обучили команду.

Сейчас у нас восемь позиций по хлебу – от классики (багета) до более сложных (томатный хлеб с розмарином, базиликом и орегано), десертная карта строится на базе сложных тарталеток, изделий из заварного теста. Пробуем вводить десерты в стакане – веррины. Также предлагаем сладкую выпечку, смузи из овощей и фруктов от местных фермеров, завтраки и бокадильо (испанский сэндвич). Наценка в среднем составляет 100–150%. Например, хлеб стоит €1,5−2,5, десерты €2,9- 3,75, выпечка от €1.

«Кондитерская вышла на 35% дороже, чем планировалось изначально»

Я планировала открыться в сентябре 2017-го, а получилось только 1 мая 2018-го. По стоимости кондитерская вышла на 35% дороже, чем планировалось изначально. Так что ошибки касались в основном планирования бюджета и сроков. Здесь, на острове, крайне сложно что-то планировать. Мне до сих пор трудно с этим смириться.

Подключения 50 кВт электричества я ждала пять месяцев, полгода после поставки оборудования ждала камни в подовую печь. А без них ее даже включить нельзя. Вывеску подрядчик обещал установить за неделю до открытия, а установил в 6 утра в день открытия. И так далее… Конечно, можно обращаться в суд, но это имеет смысл в том случае, если цена вопроса слишком высока, потому что услуги адвоката стоят дорого.

Часто обжигалась и из-за того, что люди грамотно и по-актерски завоевывали доверие, становились почти друзьями, а потом «ищи-свищи». На острове много мошенников, которые будут разными способами стараться на вас заработать. Это безумно красивый и притягательный остров, но отчасти он пиратский.

Были и моменты, когда опускались руки, хотелось все оставить и вернуться в привычную зону комфорта. Но тут просыпался внутренний боец и говорил: «Ну уж нет, я не сдамся! Я иду к своей цели и наслаждаюсь этим, несмотря ни на что!»

В общем, не теряйте бдительность! Тщательно выбирайте подрядчиков, консультантов, бухгалтеров. Получайте рекомендации как минимум от трех не связанных между собой источников. И ни в коем случае не принимайте бесплатную помощь от малознакомых людей. Поверьте, они заработают на вас еще больше, чем те, кто оказывает услуги платно.

«Только мы несем ответственность за свою жизнь»

Кондитерскую я назвала Smart Tart. Наша концепция – десерты и выпечка из натуральных продуктов с заботой о вкусе и здоровье наших гостей. Подход основан на трех идеях: красивая подача, безупречный вкус и натуральные ингредиенты. Срок окупаемости для кондитерской, который я установила, – 3,5−4 года.

Мы работаем уже второй месяц. Динамика позитивная, посещают нас от мала до велика: школьники, семьи с детьми, подружки, парочки, бабушки и дедушки. Географически полный интернационал – от Китая до Аргентины. Планируемая целевая аудитория совпала с фактической, и в большинстве случаев к нам возвращаются.

Я продолжаю работать над меню, начинаю работу над новыми каналами развития и продаж в сфере B2B, а именно над линейками десертного и хлебного меню для ресторанов и event-организаций.

За эти два года изменился не только мой образ жизни, но и я сама. Я поняла, что у человека нет границ. У любого. И не важно финансовое положение, образование, сколько тебе лет, где ты родился и где живешь. Все границы в нашей голове. Мы часто закапываем свои желания потому, что боимся. Потерять стабильность, оказаться в непривычных условиях, стать уязвимыми. И лишаем себя больших возможностей и колоссального опыта. Но только мы несем ответственность за свою жизнь. Нас никто не обязан тянуть из воды на сушу. Нужно учиться плавать самостоятельно.