Набор «победный» 1 Карина Орлова

2.07.2018, 11:58

Карина Орлова

Не бывает сегодня «Путин уходи», а завтра «наши победили».

Я думаю, что ответ на вопрос «что не так с российской оппозицией и почему у нее ничего не получается» можно найти в реакции на итоги матча Россия-Испания.

Ладно, массы не понимают расклад, и им нужны зрелища, особенно в отсутствие хлеба.

Но интеллектуальное меньшинство, которое определяет направление развития страны, не может притворяться, что спорт вне политики. Особенно Чемпионат Мира в России, изолированной от мира экономически и политически. ЧМ сегодня, возможно, более политизирован, чем любые соревнования с участием СССР.

И не может интеллектуальное меньшинство не понимать, что это только в демократических странах успехи национальных сборных не проецируются на власть. В авторитарных режимах, таких как Россия, победы всегда приписываются лидеру страны, а в поражениях виновата команда и тренер.

Не может интеллектуальное меньшинство не понимать и того, что футбол — игра, интеллектуального напряжения не требующая, поэтому даже самый слабый всегда может что-нибудь да выиграть. Многое зависит от случайности, просчитать ходы невозможно. Поэтому в футбол слабая команда у сильной выиграть может, а в шахматы слабый игрок у более сильного — никогда. Поэтому футбол (хоккей, баскетбол, бейсбол и прочий бол) — забава массовая народная, а шахматы нет. Поэтому победа России над Испанией — вещь абсолютно случайная и иррациональная. И кстати, ставшая результатом унылой и вымученной игры.

И конечно же, в двадцать первом веке любым действием гомо, который с приставкой сапиенс, а не, допустим, эректус, должно руководить рацио.

Так вот, рационально за сборную России не болеть, потому что любая победа над любой серьезной сборной для России случайна. И ни об уровне команды, ни об уровне развития футбола в стране не говорит, ни даже дальнейшую судьбу сборной не определяет.

Такая победа приносит только одно — укрепление рейтингов Владимира Путина. Которое ему сейчас, кстати, после рекордного обвала очень нужно.

Некоторые всерьез идентифицируют себя через патриотизм/чувство гордости за страну.

С большинством все понятно, патриотизм — необходимая для коллективизации сознания скрепа. Но как же интеллектуальное меньшинство может чувствовать гордость за страну, в которой сотни политзаключенных, в которой пытают в тюрьмах, в которой декриминализируют домашнее насилие, в которой цензура, отсутствие свободных выборов и сырный продукт, потому что импортозамещение?

Какая может быть гордость, когда семь недель голодает Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за то, что ничего не сделал. Ничего.

Это же интеллектуальное меньшинство разразилось своими «дааа», «невероятно», «я все-таки за наших», «игорь, вперед», обрядилось в майки с двуглавым, как Катя Андреева, и как будто не заметило, что футболисты сборной России развернули баннер вовсе не со словами «Свобода Сенцову», а с очередной глупостью «играем за вас».

За вас это за кого? Если за болельщиков, то испанцы как будто бы играли за перуанцев, а хорваты за сенегальцев. А датчане просто за все хорошее.

Кому было адресовано это за вас? Естественно, такая публичная подобострастность возможна только в отношении одного человека — Владимира Владимировича Путина. Который за вас, за нас и за Донбасс.

Так вот, ответ на вопрос «что не так с российской оппозицией и почему у нее ничего не получается» заключается в том, что нет среди этой оппозиции ни одного человека, который смог предложить моральное и интеллектуальное лидерство. Который предложит альтернативные, оппозиционные идеи и будет иметь силу духа и интеллекта отстаивать эти идеи чуть дольше, чем десять минут.

И ведь предложить что-то вменяемое как альтернативу Путину совсем несложно, потому что этот режим в своей архаичности и односложности прост как полено.

Но ни одна идея не стоит ничего, если за нее не готов умереть. Но умирать-то никто не требует, хотя бы последовательно отстаивать. Перестать пытаться быть бескомпромиссным и продажным одновременно. Продажным как в смысле денег, так и в плане конъюнктуры в угоду тупому большинству.

Не бывает сегодня Путин уходи, а завтра наши победили.

Не бывает «мы против войны в Украине», но наши победили. Наши или и там, и там, или и не там, и не там.

За вас, за нас и за Донбасс идут только в комплекте, вот в чем дело.

Карина Орлова, «Фейсбук»