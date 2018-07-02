Фотофакт: Как выглядели самые древние в мире пивные кубки 2.07.2018, 12:12

Фото: University of Glasgow

Жители Месопотамии (современный Ирак) около 3500 лет назад уже использовали кубки для питья хмельного напитка.

Британские археологи нашли следы ячменного пива в многочисленных питьевых сосудах на территории поселения времен бронзового века Хани Маси на северо-востоке Ирака, сообщает vokrugsveta.ua.

Пиво было одним из основных напитков древней Месопотамии и важным компонентом ритуалов и пиршеств. Традиционно ученые полагали, что пиво тогда пили из больших банок с использованием длинных соломинок. Однако новое исследование показывает, что к 1400 году до н. э. пиво уже пили из индивидуальных чашек и кубков, которые по своему объему были немного меньше современных бокалов.

«Наши результаты представляют собой значительный шаг вперед в изучении древнего пивоварения и потребления пива на Ближнем Востоке», — рассказала старший преподаватель археологии в Университете Глазго доктор Клаудиа Глатц.