Болтон назвал ключевую уступку, которую Трамп будет добиваться от Путина 1 2.07.2018, 12:18

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Фото: AP

Советник по национальной безопасности США озвучил повестку встречи в Хельсинки.

Центральным элементом будущего хельсинского саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет будущее Сирии и предложение о привлечении России как партнера в вытеснении Ирана с поля боя.

Об этом заявил советник по национальной безопасности посол Джон Болтон, передает CBS.

По его словам, важно, что лидеры будут говорить с глазу на глаз, что "позволит детально обсудить Сирию, а также целый ряд вопросов".

"Есть возможности для проведения более широких переговоров о предоставлении помощи для вытеснения иранских сил обратно в Иран, что было бы значительным шагом вперед", - сказал Болтон.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что установленная повестка дня встречи с Путиным включает в себя расширенную встречу один на один с Трампом, что вызывает беспокойство среди некоторых официальных лиц США по поводу уступок, которые могут быть сделаны.

"Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в комнате с Путиным. Это касается практически всех вопросов", - сказал высокопоставленный чиновник.

Напомним, Вашингтон объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Европейские государства, подписавшие ядерное соглашение с Ираном 2015 года, до сих пор поддерживают ее.

Иран говорит, что вопрос баллистических ракет и его участия в войнах на Ближнем Востоке не подлежат обсуждению.

Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.