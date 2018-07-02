Туристов из Малайзии завезли на свалку под Минском 2.07.2018, 12:24

Такие места туристам обычно не показывают.

Откуда идея поехать на такой экзотический в плане туризма объект? К «Белсату» пожаловали гости из Малайзии: Артур и По. Они – любители экологического образа жизни. Стараются не создавать мусора, а также очищают планету. Любят путешествовать и познавать все новое.

Минск им понравился своей чистотой. Чтобы увидеть обратную сторону медали, наши гости попросили отвезти их на свалку рядом со столицей.

Кстати, у По с собой всегда резиновая чашка для напитков и своя бутылка с водой: таким образом она избегает использования одноразовой посуды и пластиковых бутылок. Нетрудно догадаться, что герои этого выпуска «Welcome в Беларусь» не любят шоппинга и очень редко приобретают что-то новое.

Но есть в Беларуси одна вещь, которую По прямо-таки мечтает приобрести. Что это? Смотрите программу! Также узнаете, какие белорусские блюда понравились малайзийцам и зачем они отправились в Барановичи искать металлолом.