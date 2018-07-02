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Минское «Динамо» расторгло контракт с лучшим полузащитником чемпионата Беларуси

  • 2.07.2018, 12:30

Александр Нойок сыграл за команду 85 матчей.

Минское «Динамо» и Александр Нойок расторгли контракт по обоюдному соглашению, сообщает пресс-служба клуба.

Начиная с сезона 2016 Александр Нойок сыграл за команду 85 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 голевых передач. Дважды, по итогам сезонов 2016 и 2017 признавался болельщиками лучшим игроком клуба. По итогам сезона 2017 был признан АБФФ лучшим полузащитником чемпионата Беларуси.


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