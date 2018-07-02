В лесу и при свечах: как проходит служба в самом таинственном костеле Беларуси 2.07.2018, 12:46

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Двери храма открываются раз в год.

В Островецком районе около деревни Дубок, на опушке леса среди вековых дубов, стоит старинная деревянная часовня, двери которой открываются лишь раз в год — в первое воскресенье июля. В этот день сюда приезжают верующие не только из окрестных деревень, но даже из-за границы, а к торжественной службе в местечке начинают готовиться задолго до события. Журналисты tut.by побывали на богослужении в самом таинственном храме Беларуси.

Со стороны капличка выглядит очень старой: кажется, что она стояла здесь всегда. Но на самом деле ей нет и 100 лет. Низенькая, кряжистая, она притаилась за большими деревьями на небольшой лесной опушке на берегу Вилии — среди древних языческих курганов и криниц. Часовню освятили в 1928 году в честь иконы Божией Матери "Неустанная помощь". Храм построен в традициях народного деревянного зодчества.

Возводили святыню сами местные жители. Алтарь в стиле барокко и старинное убранство только добавляют возраста маленькому храму, делая его старше своих лет. Без проводника маленький храм найти трудно.

Путь к часовне не самый легкий — надо не поскользнуться на мокрой траве, подняться на склон, увернуться от пушистых веток елей, осторожно перейти мосток через речку. Здесь повернуть, там повернуть — и наконец выйти на опушку леса.

Имша (богослужение) проходит на улице и продолжается чуть более часа. Несмотря на дождь и пронизывающий ветер, служба идет неспешно и обстоятельно. Молитвы сопровождаются религиозными песнями под аккомпанемент аккордеона.

Священник говорит о чудесах, которые случаются в повседневной жизни: стоит лишь обратить на них внимание и принять все то, что происходит.

Несмотря на непогоду и почти осенний холод, здесь, в лесной чаще, собралось довольно много людей. Некоторые приезжают сюда из года в год.

— Я здесь уже в двадцать пятый раз. Надеюсь, в моей жизни будет еще столько же служб. А то и больше, — говорит один из прихожан.

После службы самые стойкие отправляются в небольшую пилигримку по местной кальварии. Здесь семь остановок возле скульптурных композиций на сюжеты страданий Иисуса Христа. Архитектурные объекты появились у храма несколько лет назад.

— По-настоящему кальвария здесь существовала давно. Наверное, с момента открытия каплички. Местные жители отсюда ходили крестным ходом аж в Вильнюс, — по пути к храму местные жители проводят небольшой ликбез.

— Хадзілі, хадзілі. У Махілішкі і Вільнюс выпраўляліся, а зараз ужо не ходзім, бо ногі бальныя, — говорит жительница деревни Новоселки Тереза.

Она вспоминает, что ее свекровь в советское время, когда службы в местных костелах были под запретом, каждый год сюда упорно приезжали верующие. И женщина самостоятельно каждый год водила «па станциям» людей. А потом все вместе молились около закрытой каплички.

— Раней людзей было паболей. Ды і ў вёсках больш жыло, не тое, што зараз.

Сейчас в деревне Дубок всего 5 жителей. И в другие дни здесь тихо и малолюдно.

— Няма нават каму каплічку прыбраць, — описывают ситуацию местные жители.

Но раз в год все меняется. На опушке деревни появляются десятки машин. Плохая погода верующих не смущает — они упорно идут в сторону каплицы.

— А як дазволілі нам службы праводзіць, дык мы сталі запрашаць святароў. І вось ужо некалькі гадоў да нас прыязджае ойцец Павел, — продолжает Тереза.

Ксендз Павел Колесник проводит службы в капличке уже 16 лет. Часовня относится к его приходу в Жодишках.

— Наверное, только один день за все эти годы был ясным. Остальные — вот такая погода. Ну что ж — такое нам испытание, — смеется он.

Всего на службу в последние годы приезжает около ста человек. Такое большое количество людей, а в этом году верующих здесь около 150 (из Жодишек, что в 15 километрах отсюда, прибыл даже целый автобус бабушек), просто не влезет в миниатюрную часовню. А 1938 году, когда здесь освещали первую кальварию, сюда, по воспоминаниям стариков, приехало около шести тысяч человек.

— Такое папулярнае было месца, — вздыхает Тереза.

На мессу приезжают не только жители окрестных деревень, но даже из-за границы. Все просто — соседняя Литва совсем рядом, и у многих там живут родственники. Вот и получается, что «фест» (так здесь называют службу) и крестный ход — международный. И священники сюда приезжают не только с окрестных приходов. Например, в прошлом году Дубок посетил ксендз из Люблина. Об этом местные жители рассказывают с гордостью.

— Мы не первый раз здесь. Приехали из Вильнюса. Наши бабушки здесь живут. Для них фест — событие! Это праздник, к которому они готовятся чуть ли не целый год. Им, конечно, очень важно быть здесь в этот день, — говорит одна из женщин, пока мы идем к храму.

Местные бабушки каждый год украшают свою часовню по-новому: то приладят к главному храму дубовые ветки, то сошьют разноцветные флажки из кусочков ткани, то придумают украшения из бумаги.

Вокруг феста и самого храма, кажется, строится вся местная жизнь. Бабушки вспоминают, что несколько лет назад здесь даже проходило венчание. Девушке Анне, которая сама из этих мест, было очень важно провести религиозный обряд именно в этой часовне.

— Тут яе бабуля ці прабабуля вянчалася. Вось і яны хацелі таксама. Прыехалі, адкрылі капліцу — і вось. Раней, зусім даўно, храм працаваў кожныя выходныя. Мне казалі, што ўнутры было багатае убранства, зараз трохі не так. Але капліца мае такі ж выгляд, як і раней, — говорит Тереза.

Часовня за все время своего существования никогда не перестраивалась. Несколько лет назад только крышу переложили. А службы здесь проводят, как и раньше, — при свечах.