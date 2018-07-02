Застрявших в киевском аэропорту белорусов вернут гуманитарными рейсами 1 2.07.2018, 13:09

Туроператор задолжал почти миллион долларов.

Bravo Airways приняла решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за свой счет с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора, сообщает onliner.by.

Авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства. Об этом сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

— На данный момент мы делаем все возможное, чтобы урегулировать расписание и в максимально короткие сроки осуществить все запланированные рейсы, — сказано в сообщении. — Подробное расписание рейсов будет опубликовано нами в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов.

В последние две недели с самолетами Bravo Airways случилось два инцидента: сначала лайнер MD-83 вылетел за пределы полосы при посадке, затем у другого борта обнаружилась техническая неисправность — после этого пассажиры написали письменный отказ от полета.